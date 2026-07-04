Mejoras en el acceso a La Salmonera de Cañu, en Cangas de Onís
Tras las reiteradas advertencias de los residentes de Cañu, se ha construido un murete para garantizar la seguridad en el camino que desciende al emblemático paraje
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Vecinos del núcleo rural de Cañu, en el concejo de Cangas de Onís, llevaban tiempo alertando del deterioro de La Salmonera, uno de los iconos del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, sobremanera en lo referente a la carencia en algún tramo de vallas de protección del camino que desciende hasta ese bucólico paraje, con el consiguiente peligro para turistas y visitantes que allí suelen acercarse para descubrir el hábitat del salmón en el río Sella.
Pero, días atrás, esa reivindicación fue atendida por los organismos públicos competentes, ejecutando un nuevo murete y solventado el problema.
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