Operarios del Ayuntamiento de Cangas de Onís desbrozan la ribera del río Güeña en julio

Operarios del Ayuntamiento de Cangas de Onís proceden estos primeros días del mes de julio a realizar tareas de desbroce en el tramo del río Güeña desde la confluencia en el Sella, conocida como "La Mecedura", en dirección al puente de El Lleráu, dada la cantidad de agreste naturaleza que brota en la ribera fluvial, precisamente en el coto de pesca sin muerte denominado "Cangas de Onís".