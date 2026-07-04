Pepe Álvarez y Diego Sustacha, vencedores del XI Rally Picos de Europa- ESC Petróleos

En una calurosa jornada de rallye y ante una gran afluencia de público, Pepe Álvarez y Diego Sustacha se llevaban hace unos días el gato al agua a los mandos de su Hyundai i20 N5, imponiéndose en la decimoprimera edición del Rally Picos de Europa-ESC Petroleos, prueba que era puntuable para el Campeonato de Asturias.

Manuel Mora e Iván Bajo (Škoda Fabia N5) con problemas en el TC3 perdían mucho tiempo a pesar de comenzar la mañana mandando en la clasificación lo que hacía que Manuel García y David Fernández (Citroën C3 Rally2) junto a Pepe y Diego se fuesen al meridiano de la prueba como primer y segundo clasificado, respectivamente.

Por detrás, un rapidísimo Gorka Antxustegi junto a su copiloto Xabat Urresti, copaban el tercer puesto con su precioso Renault Clío Williams.

La tarde comenzaba con Mora marcando de nuevo el scracth en el TC4+, pero una avería mecánica en el exigente Nueva-Labra le hacía esta vez tener que retirarse de la competición.

En las tres últimas especiales sería Pepe quien marcase los mejores cronos quedando finalmente primer clasificado en la general al término de la jornada. Por detrás, Manuel García aseguraba la segunda plaza del cajón.

En la disputa por el tercer puesto, la lucha estaba servida entre Gorka Antxustegi y Juanjo López siendo, finalmente, para el vasco por algo menos de 3 segundos.

La próxima cita del Regional de 2026 será el Rally Virgen Del Viso en el mes de septiembre.

Clasificación Scracth final

1º Pepe Álvarez – Diego Sustacha (Hyundai i20 N5)

2º Manuel García – David Fernández (Citroën C3 Rally2)

3º Gorka Antxustegi – Xabat Urresti (Renault Clío Williams)

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