El puente Emilio Llamedo de Arriondas encara su última fase tras superar las pruebas de carga

El nuevo puente Emilio Llamedo está a punto de hacerse realidad. Las pruebas de carga a las que fue sometido esta semana constituyen el penúltimo escalón antes de su puesta en servicio. La estructura, que salva el río Sella a la entrada de la capital parraguesa, ha superado los ensayos de resistencia que verifican su comportamiento ante el peso del tráfico rodado.

El resultado de estas pruebas, preceptivas en cualquier infraestructura de esta envergadura, allana el camino hacia la fecha marcada en rojo en el calendario: el 8 de agosto, cuando la 88.ª edición del Descenso Internacional del Sella arranque bajo los arcos de un puente resurgido. Tiene que estar listo antes de esa fecha. Lo estará.

Estructura obsoleta

Quienes transiten por el nuevo viaducto se encontrarán con una realidad muy distinta a la anterior. El puente demolido hace unos meses fue levantado en 1939 sobre las ruinas del que fue dinamitado en 1937 durante la Guerra Civil. En octubre de 2025, las máquinas completaron la demolición de una estructura que se había quedado obsoleta. La única puerta de acceso al Hospital Grande Covián, que atiende a todo el oriente de Asturias, a la villa y a los municipios colindantes, necesitaba una intervención que llevaba años sobre la mesa.

Obras en el puente de Arriondas / Ramón Díaz

El proyecto, adjudicado a Ferrovial Construcción por 3.716.980 euros, sufrió una demora de 14 meses debido a una modificación sustancial del proyecto. En enero de 2025, el Gobierno del Principado aprobó una mejora que elevaba el coste total hasta los 5,2 millones. Esa inversión adicional permitió construir una glorieta de acceso en la entrada sur de Arriondas, que entró en servicio en julio de 2025 para desviar el tráfico y garantizar la conexión con el Hospital. Así, lo que en un principio fue una partida para la ampliación del puente se convirtió en una intervención más ambiciosa.

La demolición

La demolición no comenzó hasta el 12 de septiembre de 2025. La decisión de postergarla hasta el final del verano buscó evitar molestias durante la temporada de mayor afluencia turística. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, principal impulsora del proyecto, calificó la jornada como "un día realmente importante" para el concejo de Parres. En abril de este año, la obra cobró su dimensión más espectacular. Una gigantesca grúa izó las dos grandes vigas metálicas que conforman el esqueleto de la nueva estructura.

El puente casi duplica la anchura del anterior: de 8,4 metros se ha pasado a 14,3 metros, con una calzada de 7,3 metros para vehículos y aceras de 3,5 metros a cada lado. La longitud total alcanza los 109 metros, y su tablero, de 2 metros de canto, se sostiene sin apoyos intermedios sobre el cauce, a diferencia del anterior, que contaba con dos pilas de hormigón en el agua.

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El elemento más singular de la nueva infraestructura es el mirador que se asoma sobre la margen derecha, en el punto donde cada mes de agosto toma la salida el Descenso del Sella. Un voladizo de suelo de vidrio de triple capa permitirá a los peatones observar el cauce a sus pies, una ventana al río que se convertirá en un reclamo turístico.