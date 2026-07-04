Quince días sin telefonía móvil en parte del concejo de Cangas de Onís

Desde hace un par de semanas hay problemas con el servicio telefónico en parte de la zona de Cangas de Onís, así como en Cañu, Tornin, Següencu, Narciandi, Ixena, Corao.... Todo apunta a una antena averiada en el área de Següencu. Algunos afectados ya pusieron las pertinentes quejas, pero el problema se dilata y no se soluciona. "Nos dicen que si es una antena de Següencu y que están en ello, pero pa trabajar y estar sin móvil tantu tiempu...", apuntó un vecino de Nieda (Cangas de Onís). Entre tanto, continúan a la espera y algunos negocios asentados en la comarca ya se resienten de la anómala situación.