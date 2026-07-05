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Mucha animación en el mercado dominical de Cangas de Onís

La afluencia de público y la alta temperatura marcan la jornada en la tradicional "plaza"

Mercado dominical en Cangas de Onís

Mercado dominical en Cangas de Onís

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Mercado dominical en Cangas de Onís / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Primer domingo del mes de julio, en otra nueva ola de calor, y gran ambiente en la tradicional "plaza" de Cangas de Onís, con decenas de oriundos y forasteros acercándose a los soportales del Palaciu Pintu y alrededores para adquirir productos de la huerta, quesos del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa y otras variedades. Además, con 28 grados al filo del mediodía a la sombra. Y es que el popular mercado semanal en uno de los epicentros turísticos del oriente en todas las estaciones.

Mercado dominical en Cangas de Onís.

Mercado dominical en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

Mercado dominical en Cangas de Onís.

Mercado dominical en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

Mercado dominical en Cangas de Onís.

Mercado dominical en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

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