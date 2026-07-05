Malestar en el núcleo rural de Llueves (Cangas de Onís) por la acumulación de residuos y enseres
"Se dio aviso al Ayuntamiento y la contestación fue que no lo recogerán hasta el mes que viene", claman los vecinos
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"Se dio aviso al Ayuntamiento y la contestación fue que no lo recogerán hasta el mes que viene. Así que la imagen que se da no es muy bonita para este pueblo", denunciaron algunos vecinos del núcleo rural de Llueves, en término municipal de Cangas de Onís, por la acumulación de residuos y enseres, justo detrás de la vetusta capilla de Santo Toribio. "¿Cuál será la solución? Dejarlo todo el mes ahí es muy desagradable, la verdad, tanto para la gente que sube a pasear como para los propios vecinos del pueblo", añadieron bastante enojados y molestos.
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