"Necesitamos más presencia de la Guardia Civil": los alcaldes de Ribadesella, Llanes y Cangas de Onís reclaman al Gobierno que incremente el número de efectivos del Instituto Armado en verano

Los alcaldes de Ribadesella (Paulo García), Llanes (Enrique Riestra) y Cangas de Onís (José Manuel González) han acordado elevar al Gobierno de España una petición conjunta para que refuerce la presencia de la Guardia Civil en el Oriente durante los meses de mayor afluencia turística. La reclamación, fruto de una nueva reunión de trabajo entre los tres regidores, se apoya en la percepción de que los efectivos disponibles, que han disminuido en los últimos años, resultan "insuficientes" para atender las necesidades de una comarca que multiplica su población en verano.

El encuentro se enmarca en las reuniones periódicas que mantienen los responsables municipales de esos tres concejos para coordinar actuaciones y compartir problemáticas comunes. En esta tercera reunión, celebrada en Cangas de Onís, el foco se ha puesto en la seguridad, un ámbito que los regidores consideran "clave" tanto para los residentes como para los visitantes durante la temporada estival.

Una patrulla para todo el Oriente

Playas, espacios naturales, carreteras, autovías y zonas de alta concentración de personas exigen, según los alcaldes, una vigilancia constante y una capacidad de respuesta que los recursos actuales no garantizan. Uno de los datos que los regidores esgrimen para ilustrar la situación es la existencia, en numerosas ocasiones, de una única patrulla de la Guardia Civil de Tráfico para cubrir toda la comarca oriental, lo que consideran "a todas luces insuficiente", ya que suma unos 50.000 habitantes, que se triplican en verano por la afluencia turística.

Los tres alcaldes durante el anterior encuentro, el pasado mes de octubre, en Ribadesella. / LNE

Esta circunstancia adquiere especial relevancia si se considera la extensión del territorio, unos 2.000 kilómetros cuadrados, y los tiempos de desplazamiento necesarios para atender cualquier incidencia. Un ejemplo: un trayecto entre localidades como Beleño y Colombres supera la hora y media de viaje, lo que dificulta de manera notable la capacidad de intervención ante emergencias o incidentes de tráfico.

"Una necesidad evidente"

"Necesitamos más presencia de la Guardia Civil en el oriente de Asturias. No se trata de una demanda nueva, sino de una necesidad evidente derivada del crecimiento turístico que experimentan nuestros concejos cada verano", señalan los alcaldes en su declaración conjunta.

La petición se centra en competencias que corresponden en exclusiva al Instituto Armado: la seguridad ciudadana, la vigilancia de carreteras nacionales y vías interurbanas, el control del tráfico en la autovía y en la red viaria estatal, la prevención de delitos, la atención a emergencias, la vigilancia medioambiental, la protección de espacios públicos, la intervención en grandes concentraciones de personas y la colaboración en dispositivos de protección civil.

Treinta policías más en verano

"Los ayuntamientos implicados ya realizan un esfuerzo económico y organizativo para paliar estas carencias en el ámbito de sus competencias", destacan los tres alcaldes. Entre los tres municipios contratan cada año a cerca de treinta auxiliares de Policía Local para reforzar los recursos municipales durante la temporada alta. No obstante, los regidores recuerdan que estos efectivos no pueden asumir ni sustituir las funciones propias de la Guardia Civil, por lo que estiman "imprescindible" que el Estado adapte los recursos de seguridad a la realidad actual del territorio y establezca un refuerzo específico de efectivos durante los meses de mayor presión turística.

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La demanda, que los alcaldes presentan como una necesidad estructural derivada del modelo turístico del Oriente, pone el acento en la seguridad como condición para mantener la calidad de vida de los vecinos y ofrecer una atención adecuada a quienes visitan la comarca. Los responsables municipales coinciden en que preservar la imagen de un destino turístico de referencia como es el Oriente pasa también por garantizar unas condiciones de vigilancia y respuesta proporcionadas a la afluencia real que registra en verano.