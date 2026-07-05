La solidaridad llena el Casino de Llanes: Veri Corral recauda más de 16.000 euros para la Fundación Javier Guitián Rodríguez
La iniciativa incluyó la subasta de una camiseta de la Selección Española firmada por todos los jugadores, otra de Dani Carvajal, entradas VIP para la Fórmula 1 y obras de Manu Campa o Kiko Miyares, entre otros
El Casino de Llanes acogió durante la noche del pasado sábado una velada que, bajo el color corporativo de la inmobiliaria Veri Corral, logró reunir a más de un centenar de asistentes en torno a un objetivo común: recaudar fondos para la recién creada Fundación Javier Guitián Rodríguez.
La cita, que contó con la periodista Marta Reyero como maestra de ceremonias y Carlos López como conductor del acto, superó todas las expectativas, pues se recaudó una cifra superior a los 16.000 euros gracias a la donación de piezas y experiencias exclusivas por parte de empresas, artistas, deportistas y particulares.
Becas y ayudas a estudiantes
La fundación, creada en memoria del joven llanisco Javier Guitián, afronta ahora su primer año de vida con el propósito de facilitar el acceso a la formación de los jóvenes de Llanes y Ribadedeva. Los fondos recaudados en esta gala se destinarán íntegramente a consolidar su actividad y a desarrollar un programa de becas y ayudas económicas que permitan sortear las barreras que, bien por motivos económicos o por la distancia a los principales centros educativos, puedan condicionar el futuro de quienes desean continuar su formación.
La respuesta de los colaboradores fue uno de los elementos que marcaron la velada. Entre las donaciones que despertaron mayor interés entre los asistentes figuraba la camiseta oficial de la selección española correspondiente a este Mundial de 2026, firmada por todos los jugadores. Un objeto que adquirió un valor simbólico adicional tras la victoria de España frente a Austria apenas unos días antes del evento.
Camiseta de Dani Carvajal
Junto a ella, la camiseta de Dani Carvajal, perteneciente a la temporada en la que el defensa puso fin a su trayectoria en el Real Madrid, se convirtió en otra de las piezas más codiciadas, en parte por la estrecha vinculación que el futbolista mantiene con Llanes, donde suele disfrutar de sus vacaciones.
El arte también tuvo un papel destacado gracias a la generosidad de artistas como el llanisco Kiko Miyares, Manu Campa, José Luis de Pedro o el artesano del hierro César Castaño, que donaron obras para la causa. Entre las experiencias ofrecidas, el acceso VIP para el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid 2026, una de las citas deportivas más esperadas del año y de muy difícil acceso dada la enorme demanda generada, figuró entre las más codiciadas.
Oportunidades para jóvenes
La recaudación se completó con experiencias en establecimientos emblemáticos del concejo de Llanes, libros dedicados por sus propios autores y artículos de colección, además de numerosas aportaciones de empresas y colaboradores.
Durante el acto, Alberto Guitián, presidente de la fundación, expresó el agradecimiento de la entidad por el respaldo recibido: "Este encuentro supone un impulso enorme para una Fundación que afronta su primer año de trayectoria. Más allá de la recaudación, nos emociona comprobar que tantas personas y empresas han querido implicarse en un proyecto que nació para transformar el recuerdo de Javier en oportunidades para otros jóvenes. Gracias a este respaldo podremos seguir financiando ayudas para que ningún estudiante de Llanes y Ribadedeva vea limitado su futuro".
"Una buena causa"
Desde Veri Corral, organizadora del evento, Borja Cué, CEO de la inmobiliaria, valoró la acogida de la iniciativa: "Siempre habíamos querido dar la bienvenida al verano reuniendo en Llanes a amigos, clientes y colaboradores. La creación de la Fundación Javier Guitián Rodríguez nos dio el motivo perfecto para que ese encuentro sirviera también para apoyar una buena causa".
"La acogida ha superado todas nuestras expectativas, tanto por la multitud de donaciones solidarias como por la respuesta de los invitados. Comprobar la implicación de tantas personas y empresas nos confirma que no podíamos haber elegido un mejor proyecto para iniciar este encuentro, que esperamos convertir en una cita anual", añadió.
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