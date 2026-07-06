Fuga de gas en Ribadesella al quedar dañada una tubería por las obras del puente

La alarma saltó minutos antes del mediodía. Se había detectado una fuga de gas en Ribadesella. De inmediato, los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Llanes, se pusieron en camino. La fuga de gas se había declarado en las obras que se están realizando en el puente en Ribadesella.

La empresa suministradora del gas cortó el suministro a ambos lados de la construcción y los bomberos procedieron a colocar acortinadores de agua pulverizada para mitigar y dispersar la nube. Era un poro pequeño por lo que el gas residual tardó en salir. El tráfico se cortó en un sentido en el puente, por el que discurre la N-632, y el paso peatonal se habilitó por la dirección contraria.

Aviso de la Policía Local

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso, por parte de la Policía Local, a las 11:44 horas. Los agentes indicaron que los obreros habían picado una tubería del gas en el puente y que se había registrado una fuga.

La Sala 112 del SEPA activó una dotación, con cuatro efectivos, del parque llanisco que se trasladó al lugar, con dos autobombas, una de ellas nodriza. Paralelamente, se informó a la Guardia Civil, preventivamente al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los responsables del suministro.

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A las 13:49 horas los bomberos informaron que se había procedido a cortar el suministro y unos minutos después, comunicaron que las labores de apantallamiento se prolongarán durante un tiempo dado que el escape del gas residual filtraba por un poro muy pequeño. No se han registrado daños.