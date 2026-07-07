Accidente en Ribadesella: herido de consideración al caer por un desnivel de más de 20 metros tras salirse de la carretera la furgoneta que conducía

Un hombre ha resultado herido de consideración al salirse de la vía la furgoneta que conducía y caer por un desnivel de más de 20 metros cuando circulaba por la N-632, en el concejo de Ribadesella. El afectado fue evacuado para pruebas complementarias al Hospital del Oriente de Asturias, en Arriondas, tras ser atendido por el equipo de Atención Primaria de Ribadesella. El traslado al centro hospitalario se realizó en la ambulancia de soporte vital básico de la zona, según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

El hombre tuvo que ser excarcelado del interior del vehículo por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Llanes y Villaviciosa. Tras asegurar la furgoneta, los bomberos lo extrajeron, inmovilizado con collarín y chaleco espinal, con ayuda de la tabla de rescate. Instalaron un polipasto para poder subirlo a la carretera, en una camilla nido, donde le esperaban los servicios sanitarios. De momento se desconocen las causas del accidente.

El vehículo siniestrado en Ribadesella. / SEPA

Varias vueltas de campana

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 12.15 horas. En la llamada, realizada por el propio afectado, indicaba que se había salido de la vía y había caído por un desnivel, no sabía cuánto, que había dado varias vueltas de campana, que estaba herido y que no podía salir por sus medios del vehículo.

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La Sala 112 del SEPA pasó el aviso al SAMU y paralelamente movilizó a los bomberos e informó a la Guardia Civil de Tráfico y a los responsables de mantenimiento de la citada carretera. A las 13.41 los bomberos informaron que ya han rescatado al afectado. Finalizada la intervención, tras realizar tareas de seguridad retiraron del lugar para regresar a sus respectivas bases.