El campo de golf de Llanes estrena placas solares para reducir su factura eléctrica

El campo de golf municipal de Llanes ya cuenta con una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo que permitirá generar energía limpia para sus instalaciones y reducirá de forma significativa la factura eléctrica que paga el Ayuntamiento. La actuación, adjudicada a Kaylon Energías Renovables S.L. por 55.140,25 euros, se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Llanes, un programa que moviliza 2,2 millones de euros con financiación de los fondos europeos Next Generation.

Los trabajos han concluido recientemente y ayer fueron visitados por las concejalas de Turismo, Aurora Aguilar, y de Deportes, Mónica Remis. La instalación se ubica en los tejados del almacén de maquinaria y de los vestuarios masculinos del recinto deportivo. En total, se han colocado 63 módulos fotovoltaicos de 610 vatios pico cada uno, lo que arroja una potencia pico instalada de 38,43 kWp, a la que se suman tres inversores con una potencia nominal conjunta de 26 kW.

Autoconsumo

El sistema funciona bajo la modalidad de autoconsumo con excedentes acogida a compensación. Esto significa que la energía generada se consume directamente en las dependencias del campo de golf, mientras que el sobrante se vierte a la red eléctrica y se traduce en una compensación económica en la factura. La producción energética anual estimada alcanza los 50,08 MWh, una cifra que, a modo de referencia, equivale al consumo eléctrico de unos quince hogares españoles durante un año.

La instalación incorpora además una batería de litio con capacidad de almacenamiento de 23 kWh, que permite acumular el excedente solar para utilizarlo en momentos de menor generación, como al atardecer o en jornadas nubladas. Esta batería, junto con la tecnología de optimización individual por panel —un optimizador por cada uno de los 63 módulos—, permite que cada placa trabaje de forma independiente y mantenga un rendimiento elevado incluso en condiciones de sombreado parcial o con diferentes orientaciones. El conjunto cuenta con un sistema de monitorización inteligente que ofrece datos en tiempo real sobre producción, consumo y flujos de energía.

Huella de carbono

El Ayuntamiento llanisco subraya que la nueva infraestructura permitirá reducir la huella de carbono del campo de golf y, al mismo tiempo, generar un ahorro sustancial en los costes energéticos del consistorio. La actuación se inscribe en una línea de trabajo más amplia: el PSTD de Llanes, gestionado por el Consistorio, contempla un presupuesto total de 2,2 millones de euros, de los cuales el 10% procede de las arcas municipales y el resto de la financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la subvención del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias.

Más allá de la planta fotovoltaica, el PSTD ha financiado otras intervenciones en el campo de golf municipal, como el cierre cinegético, una barrera perimetral con energía solar y la adquisición de equipamientos como una segadora quíntuple de greens y buggies, ambos eléctricos.

Iluminación inteligente

El plan también ha incluido actuaciones en otros puntos del concejo, como la construcción de un pumptrack y un rocódromo, la reordenación de las calles Venezuela y Cuba de Llanes, la iluminación inteligente de edificios históricos, la dotación de equipamiento informático para la Oficina Municipal de Turismo, la instalación de carteles informativos en monumentos naturales y la colocación de puntos de recarga para bicicletas eléctricas en varias localidades.

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Paralelamente, el Ayuntamiento ha abordado, al margen del PSTD, la reforma y licitación del servicio de la nueva cafetería del campo de golf municipal, así como el asfaltado de algunos viales del recinto en el marco del Plan Municipal de Bacheos. Con todas estas actuaciones, el consistorio llanisco avanza en una estrategia que combina mejoras en infraestructuras deportivas, eficiencia energética y promoción turística, apoyada en buena medida en los fondos europeos y en la apuesta por fuentes de generación renovable que ya se extienden a otras dependencias municipales.