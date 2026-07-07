Colunga refuerza la población de trucha autóctona con una suelta de 6.000 ejemplares

El Ayuntamiento de Colunga ha realizado una nueva suelta de trucha fario asturiana en los ríos del concejo, una actuación que alcanza ya su quinta edición consecutiva y que ha permitido liberar alrededor de 6.000 ejemplares distribuidos entre los cauces del Espasa y el Libardón. La iniciativa, que se ha desarrollado en colaboración con la Sociedad de Pescadores El Esmerillón, busca reforzar la presencia de esta especie autóctona en los dos principales ríos del municipio.

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro), ha subrayado la continuidad de un programa que el Consistorio viene desarrollando desde hace cinco años y cuyos efectos, según ha señalado, comienzan a ser perceptibles. "Llevamos cinco años realizando estas sueltas de trucha fario asturiana y se está notando en nuestros ríos la proliferación de las truchas año tras año", ha afirmado el regidor.

Dos ubicaciones

Los trabajos de repoblación se han distribuido en cuatro puntos de la geografía local. En el río Espasa, las sueltas se realizaron en dos ubicaciones: a la altura de Loroñe y en la desembocadura del río. En el caso del río Libardón, los ejemplares se liberaron también en dos emplazamientos, concretamente a la altura de El Ferrero, a la salida de Colunga, y en Agüera.

Suelta de alevines en Colunga. / Cedida

La actuación ha contado con la participación activa de la Sociedad de Pescadores El Esmerillón, cuyo presidente, Antón Caldevilla, ha encabezado los trabajos junto a los colaboradores Iván Alonso y Bernardo Sánchez. Los ejemplares liberados proceden de la piscifactoría de Romillo, situada en el concejo de Parres, y la suelta se ha desarrollado bajo la supervisión del personal de Medio Ambiente del Principado de Asturias.

Cuidado de los cauces

Toyos ha puesto en valor la colaboración con la sociedad de pescadores y la continuidad de una iniciativa que persigue no solo reforzar la presencia de trucha autóctona en los ríos Espasa y Libardón, sino también contribuir al cuidado de los cauces del concejo. La elección de la trucha fario asturiana, variedad autóctona de la región, responde al criterio de preservar la genética local frente a otras subespecies que pudieran alterar el equilibrio ecológico de los ecosistemas fluviales.

Esta quinta edición del programa consolida una línea de actuación que el Ayuntamiento ha mantenido de forma ininterrumpida desde 2022, lo que, según apuntan las autoridades locales, estaría favoreciendo una recuperación progresiva de las poblaciones piscícolas en ambos ríos. La colaboración entre la administración local y las entidades vinculadas al ámbito de la pesca se ha revelado como un elemento clave para el desarrollo de estas actuaciones, que combinan la repoblación con labores de seguimiento y conservación de los hábitats fluviales.

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Especie emblemática

El refuerzo de las poblaciones de trucha fario en los ríos asturianos se enmarca en un contexto más amplio de atención a los ecosistemas acuáticos de la región, donde la presión sobre los recursos piscícolas y la necesidad de mantener el equilibrio biológico de los cauces han llevado a diversas administraciones y colectivos a impulsar programas de repoblación y conservación. La iniciativa de Colunga se suma así a otras experiencias similares que se vienen desarrollando en distintos puntos de Asturias, con el objetivo común de preservar una especie emblemática de la ictofauna regional.