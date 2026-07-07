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Los drones salvaron a "Covi": logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella

La vegetación y su "discreción" dificultó su localización, hasta que las cámaras termográficas de los equipos aéreos no tripulados lo encontraron: "Cuando el final es feliz, merece la pena el esfuerzo"

Así fue el complicado rescate de Covi, el border collie que cayó en un acantilado en Ribadesella y que fue localizado gracias a la unidad de drones de Bomberos de Asturias

Así fue el complicado rescate de Covi, el border collie que cayó en un acantilado en Ribadesella y que fue localizado gracias a la unidad de drones de Bomberos de Asturias

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Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

Ribadesella

Los drones salvaron a "Covi". El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias logró rescatar esta madrugada a un perro que se había caído al acantilado La Atalaya, en Ribadesella, gracias a la utilización de vehículos aéreos no tripulados. La operación fue larga, duró siete horas en la oscuridad de la noche, pero el final fue feliz y el esfuerzo "mereció la pena", aseguraron los bomberos que participaron en la búsqueda.

El 112 recibió la llamada de alerta de los dueños de "Covi" a las 20.58 horas. Hasta el lugar, se desplazaron bomberos de Llanes, un grupo de rescate de dos agentes y otro más especializado en drones. Pero pronto se hizo de noche y las labores de búsqueda se complicaron. A ello se sumó que "Covi" no ladraba y la zona estaba rodeada de abundante vegetación.

"La vegetación y su discreción impedía dar con él, así que se movilizó la Unidad de Drones con cámara termográfica. ¡Ahí si! ¡Te encontramos! Instalamos polipasto y los bomberos rescatadores del Grupo de Rescate hicieron el resto", cuentan. A las 4.06 de la madrugada, "Covi", asustado como es lógico, volvía a los brazos de sus dueños, después de una noche de angustia y de susto.

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"Fueron unas cuantas horas pero, como siempre, cuando el final es feliz merece la pena. Tus dueños se están recuperando del susto. Bienvenido a nuestra familia perruna Covi", dicen en redes sociales Bomberos de Asturias.

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