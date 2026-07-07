Las investigaciones prehistóricas en el valle del Sella, al descubierto en un curso de verano de la UNED, desde este viernes, en Ribadesella

Ribadesella acoge desde este miércoles la quinta edición del curso de verano de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) dedicado a la Prehistoria. Bajo el título "150 años de investigaciones prehistóricas en el valle del Sella", el curso, dirigido por el catedrático Jesús F. Jordá Pardo y coordinado por el profesor Esteban Álvarez Fernández, propone un viaje cronológico y temático desde el Pleistoceno superior hasta los albores del Holoceno.

No se trata de un mero repaso histórico, sino de una puesta al día de los hallazgos más recientes, con una mirada multidisciplinar que convoca a historiadores, arqueólogos, geólogos, biólogos, antropólogos e incluso turistas culturales. Porque la prehistoria, como bien saben los organizadores del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, no entiende de fronteras académicas: es un puzzle que solo se completa con piezas que van desde la paleoantropología hasta la geoarqueología, pasando por el estudio de las capacidades cognitivas de aquellos primeros pobladores o el análisis de las materias primas líticas y sus técnicas de talla.

Conferencias y sesiones prácticas

El programa, cuidadosamente diseñado, combina la teoría con la experiencia viva del territorio. Las mañanas se llenarán de conferencias en el aula, donde expertos desgranarán desde la evolución de las especies humanas que habitaron la región cantábrica hasta la fauna del final del Pleistoceno en el valle del Sella, pasando por la interpretación geoarqueológica de los registros en yacimientos kársticos.

El camarín de las vulvas, en la cueva de Tito Bustillo. / LNE

Pero la verdadera inmersión llegará con las dos sesiones prácticas: visitas guiadas a dos joyas del arte rupestre asturiano, la cueva de Tito Bustillo –Patrimonio Mundial– y la menos conocida pero igualmente fascinante cueva de Les Pedroses. Además, los asistentes podrán recorrer el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo y la exposición temporal que repasa un siglo y medio de arqueología en el valle, desde los pioneros del XIX hasta las técnicas de vanguardia.

El curso, que patrocinan el Ayuntamiento de Ribadesella y la Consejería de Cultura del Principado, con la colaboración de la Asociación Amigos de Ribadesella, está abierto a estudiantes y graduados de titulaciones tan diversas como Historia, Historia del Arte, Geografía, Antropología, Biología, Geología, Ciencias Ambientales o Turismo, así como todas las personas interesadas por aprender sobre la arqueología prehistórica del valle del Sella.

Programa

El curso se completa con cuatro horas de consulta de materiales y participación activa del estudiante en el foro del curso virtual.

Miércoles, 8 de julio

16:00-18:00 h. El desafío neandertal: reflexiones entre la empírica, la hipótesis y el mito

Gerd-Christian Weniger. Investigador y Profesor Emérito. Universidad de Colonia, Alemania.

18:30-20:30 h. La mente prehistórica en las cuevas cantábricas. Aportaciones desde la arqueología cognitiva

Miriam García Capín. Investigadora contratada. Centro Asociado UNED-Gijón.

Jueves, 9 de julio

09:00-11:00 h. Escrito en sedimentos. Geoarqueología de yacimientos kársticos paleolíticos de Asturias

Jesús F. Jordá Pardo. Profesor de Prehistoria. Departamento de Prehistoria y Arqueología. UNED.

11:30-13:30 h. Visita Tito Bustillo

Miguel Polledo González. Guarda Guía. Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias.

Santiago Calleja Fernández. Guarda Guía. Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias.

15:30-18:00 h. Visita Les Pedroses (Taller)

Alberto Martínez Villa. Universidad de Oviedo.

Marelia Gil Fernández. Abamia Arkeos.

18:30-20:30 h. Recientes aportaciones sobre el poblamiento prehistórico en el medio y bajo Sella

Esteban Álvarez Fernández. Catedrático de Prehistoria. Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Universidad de Salamanca.

Viernes, 10 de julio

09:00-11:00 h. Nómadas analógicos: la tecnología de las poblaciones prehistóricas desde el valle del Rift al valle del Sella. Taller de arqueología experimental sobre talla lítica (Taller)

Felipe Cuartero Monteagudo. Investigador. Departamento de Prehistoria y Arqueología. UNED.

11:30-13:30 h. La fauna al final del Paleolítico en la región cantábrica: una visión desde la zooarqueología

Marián Cueto Rapado. Investigadora Contratada. Universidad de Salamanca.

Noticias relacionadas

.