Liga asturiana de bolo palma: Colombres conquista el campeonato y La Cortina logra el segundo puesto

La penúltima jornada dejó prácticamente resuelta la clasificación. La Cortina dio un paso decisivo hacia la segunda plaza tras vencer con autoridad en Bustio, mientras que Pancar sorprendió al ya campeón Colombres. Además, Miguel Purón abandonó la última posición al imponerse a Herrerías y el encuentro entre Peñamellera Baja y La Mazuga quedó aplazado por la lluvia.

La última jornada confirmó el subcampeonato para La Cortina, que cerró la temporada imponiéndose por 4-2 al campeón, Colombres. Cué también cumplió al derrotar por 5-1 a Peñamellera Baja, aunque la victoria de los de Siejo le impidió alcanzar la segunda plaza.

Los otros encuentros finalizaron con empate entre Herrerías y Bustio (3-3) y entre La Mazuga y Miguel Purón (3-3). Además, el encuentro aplazado de la jornada anterior se resolvió con una clara victoria de La Mazuga por 1-5 en la bolera de Peñamellera Baja, resultado que permitió al conjunto de Poo finalizar la competición en la sexta posición.

La clasificación final deja a Colombres como brillante campeón con 25 puntos, seguido por La Cortina con 23, Cué con 22 y Pancar con 21. Bustio concluye quinto con 16 puntos, La Mazuga sexto con 13, Peñamellera Baja séptimo con 9, Miguel Purón octavo con 8 y Herrerías cierra la clasificación con 7 puntos.

Con este desenlace concluye una temporada muy competida, en la que Colombres hizo valer su regularidad para conquistar el título, mientras que la lucha por las posiciones de honor y por evitar los últimos puestos se mantuvo abierta hasta la última jornada.

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