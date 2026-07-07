Parres y Cangas estrenan un punto limpio comarcal en Prestín: "Ha sido un trabajo de años"
La nueva dotación busca elevar el reciclaje, acercar la gestión a vecinos y negocios y reducir desplazamientos
María Terente Nicieza
Parres y Cangas de Onís estrenaron este martes en el polígono de Prestín un nuevo punto limpio compartido con el que Cogersa refuerza la recogida separada de residuos especiales y voluminosos en la comarca oriental. Durante la puesta en servicio, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, subrayó que la apertura culmina "un trabajo de años" y defendió la instalación como una herramienta útil tanto para la ciudadanía como para el tejido económico de la zona.
Calvo, que asistió al acto junto al alcalde de Parres, Emilio García Longo, incidió en que el equipamiento "debe dar servicio a los ciudadanos de Parres y de Cangas de Onís, pero también a los ámbitos empresariales de la zona" y lo enmarcó en una red de infraestructuras que, a su juicio, sigue creciendo con el objetivo de facilitar la gestión de residuos en todo Asturias. El consejero añadió además que la instalación demuestra la capacidad inversora del consorcio y defendió el reciclaje también desde una óptica económica: "Cada kilogramo de basura que separamos, que reciclamos y que reutilizamos, no solo es útil al conjunto de la sociedad, sino que es un ahorro y, por lo tanto, es rentable para los ciudadanos asturianos".
Servicio comarcal
El nuevo punto limpio, financiado con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ha supuesto una inversión de 1.062.603,97 euros y ocupa una superficie de unos 4.500 metros cuadrados. Contará con atención de personal de Cogersa y abrirá de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 horas, además de los sábados de 9.00 a 14.30.
Para el regidor parragués, la inauguración pone fin a una tramitación larga iniciada en 2014, que incluyó la modificación del plan parcial de Prestín, la cesión de la parcela y la tramitación ambiental. "Este servicio dará cobertura a más de 11.000 habitantes de los dos concejos", destacó García Longo, que agradeció la colaboración entre Cogersa, el Principado, el Ayuntamiento de Parres y el de Cangas de Onís para sacar adelante la infraestructura.
Reciclaje y ahorro
El alcalde incidió en que el nuevo equipamiento "debe ayudarnos a mejorar esas cifras de recogida de residuos y de reciclaje" y lo definió como "un instrumento fundamental" para avanzar en economía circular. En la misma línea, defendió que separar mejor los residuos no solo aporta beneficios ambientales, sino que también tiene un efecto directo sobre el coste que asumen los contribuyentes por este servicio.
La instalación permitirá depositar electrodomésticos, aparatos electrónicos, muebles, colchones, escombros de pequeñas obras, maderas, metales, pilas, baterías, aceites usados, pinturas, disolventes y otros residuos especiales de origen doméstico, además de dar servicio a pequeños profesionales y autónomos en los términos que marca la normativa evitando su desplazamiento a puntos más alejados como Serín. El nuevo equipamiento completa así el dispositivo de recogida separada que ya prestaban en ambos concejos los puntos limpios de proximidad y el punto limpio móvil.
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