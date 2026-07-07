El Principado refuerza las lanzaderas veraniegas para conectar Llanes y Ribadesella con el interior de la comarca

El Gobierno de Asturias ha presentado este martes en Llanes el dispositivo de lanzaderas veraniegas que operará en la comarca oriental durante la temporada alta, con el objetivo de ofrecer una alternativa al vehículo privado en los enclaves de mayor afluencia turística. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, han detallado una planificación que busca interconectar el corredor costero con el interior mediante una red de frecuencias coordinadas.

La iniciativa, que se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para fomentar una alternativa "alternativa cómoda, accesible y segura", un modelo de desarrollo turístico y territorial "más equilibrado", refuerza los servicios existentes y amplía las conexiones entre localidades como Llanes, Ribadesella, Cangas de Onís, Parres, Onís, Cabrales, Ponga y Amieva. Todos los itinerarios están incluidos en las ventajas de la tarjeta CONECTA, el billete único que permite desplazarse por toda la comunidad autónoma por un máximo de 30 euros al mes.

Horarios coordinados

El eje costero Llanes-Ribadesella, que da cobertura a los espacios con mayor concentración de visitantes, dispondrá de hasta 22 frecuencias diarias. Esta lanzadera facilitará el enlace, con horarios coordinados, hacia Arriondas, Cangas de Onís, Covadonga, la Reserva de la Biosfera de Ponga, Benia y Arenas. Dentro del concejo de Llanes, volverán a operar las líneas circulares que se estrenaron el pasado año, con 18 salidas diarias desde las 11:00 hasta las 20:15 horas, que unen las principales poblaciones costeras con las del interior.

El municipio llanisco será además cabecera de un itinerario que llegará hasta Arenas y dará servicio a rutas populares, como la del bosque encantado, con correspondencia en Arenas hacia Poncebos, Bulnes y Sotres. La oferta desde Llanes incluye también nueve salidas diarias hacia Oviedo, dos exprés hacia Gijón y cinco frecuencias con Arriondas.

Más frecuencias

En Cangas de Onís se mantendrán las rutas hacia Ribadesella, la lanzadera a Covadonga –que ofrecerá 24 frecuencias diarias– y la línea que recorre la Reserva de la Biosfera de Ponga con cuatro salidas diarias. Este año se incorpora una mejora en el itinerario que dará servicio hasta Benia y continuará hasta Arenas. En total, desde la capital canguesa se ofertarán 18 frecuencias diarias que facilitan la llegada a Arriondas o Ribadesella y enlazan con líneas hacia Llanes.

En el caso de Cabrales, el dispositivo conecta Arenas con Poncebos para acceder a Bulnes a través del funicular, con hasta cinco frecuencias diarias. Se han ajustado los horarios y ampliado las frecuencias en las rutas que conectan Arenas con Llanes y Cangas de Onís para facilitar los enlaces con el tren de cable, que ha ampliado su horario y presta servicio hasta las 22:00 horas en temporada alta.

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El Gobierno de Asturias despliega este verano un total de 36 itinerarios de lanzaderas estivales que dan servicio a 30 concejos, con el objetivo de facilitar el acceso a espacios protegidos, playas y enclaves turísticos con alta afluencia. La apuesta por el transporte público, según han señalado los responsables autonómicos, busca que los visitantes puedan disfrutar de la comarca oriental de un modo más sostenible, al tiempo que se mejora la fluidez de la circulación en una zona que recibe miles de turistas cada verano.