Venezuela, protagonista de la Feria de Indianos de Colombres, que comienza este viernes: todo el programa
La arquitectura señorial y el mestizaje culinario serán protagonistas en la celebración, que se celebrará del 10 al 12 de este mes, con un añadido el día 27
Ribadedeva se viste de gala para cruzar el charco sin moverse de Asturias: del 10 al 12 de este mes, la capital del concejo, Colombres, se transformará en un vibrante crisol de culturas donde el aroma de las verdinas se fundirá con el ritmo de la habanera y el sabor de la gasolina mexicana. Todo está ya preparado para celebrar la XVIII edición de la Feria de Indianos, que en esta ocasión lleva por lema "Pasaje a Venezuela".
El de la Feria de Indianos no es un programa de fiestas al uso; es una invitación a un viaje sensorial que recorre la arquitectura señorial de los indianos, degusta la fusión más audaz en una cazuela y baila al compás latino hasta el amanecer. Con más de 500 raciones de una "Cazuela Indiana" que redefine el mestizaje culinario, conciertos que harán vibrar las piedras centenarias de Santa María y visitas guiadas que descubren los secretos de los palacios de los americanos, el programa promete tres días de emociones que conectan dos orillas.
Pero la experiencia no termina aquí: talleres de danza, rutas en el Tren de Chalco, conferencias con banda sonora y hasta un sorteo con destino a Latinoamérica completan una cita que culminará el 27 de julio con un homenaje literario a la surrealista Leonora Carrington. Prepárense para vivir una feria donde cada esquina es un billete de ida y vuelta a la memoria y la alegría de las Américas.
Programa completo
Viernes 10 de julio
20.00 Cena-Degustación “Cazuela Indiana al estilo de Ribadedeva”. Se repartirán más de 500 raciones de este plato a base de verdinas, marisco y cuidacoche (preparado mexicano derivado del maíz) También se repartirá menú infantil con fajitas de jamón y queso y nachos.
21.00 Concierto Coral de Habaneras Coro de Ribadedeva y Voces Mansoleas. En la Iglesia de Santa María de Colombres.
22.00 Actuación Musical Latina.
Sábado 11 de julio
11.30 Descubrimiento de placa conmemorativa del evento. En la plaza de la Casa de Piedra.
12.00 Desfile inaugural de la Feria por las calles de Colombres y apertura de puestos (productos y viandas de Asturias y las Américas).
12.00 Visita guiada, recorriendo diferentes edificios de la arquitectura indiana acompañada por la guía Mónica Balmori (Inscripciones en la caseta de información).
13.00 Puesta en marcha del Tren de Chalco, que realizará viajes por la Ruta Arquitectónica Indiana a lo largo de toda la jornada.
13.00 Visita Guiada: Las Raucas: La casa de Manuel Ibáñez; indiano, conde y benefactor a cargo de la historiadora del arte Virginia Casielles (Inscripciones caseta de información). Plazas limitadas.
14.00 Sesión Vermut y tarde a cargo del grupo "Lizarón".
16:30 Visita guiada, recorriendo diferentes edificios de la arquitectura indiana acompañada por la guía Mónica Balmori (Inscripciones en la caseta de información). Plazas limitadas.
17.30 Conferencia “Desvíos en la Panamericana. Historias y canciones de una América con olor a gasolina”. A cargo de Dr. Zinc (voz y guitarra). En el Archivo de Indianos.
19:00 Visita guiada, recorriendo diferentes edificios de la arquitectura indiana acompañada por la guía Mónica Balmori (Inscripciones en la caseta de información). Plazas limitadas.
19:00 Taller de Danza Latina a cargo de la Academia de Baile Melania Ferrán. En la Plaza Manuel Ibáñez.
19:15 Taller Gastronómico de elaboración de comida venezolana. En el Centro de Mayores. (Inscripciones en la caseta de información).
19:30 Juegos infantiles. En la Plaza Manuel Ibáñez.
20.30 XVIII Encuentro coral de Habaneras. En la Iglesia de Santa María de Colombres.
22:30 Concierto del grupo "Habana" y DJ Latino.
Domingo 12 de julio
11.30 Visita guiada, recorriendo diferentes edificios de la arquitectura indiana acompañada por la guía Mónica Balmori (Inscripciones en la caseta de información). Plazas limitadas.
12.00 Apertura de puestos (productos y viandas de Asturias y las Américas).
12.30 Misa en honor a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. En la iglesia de Santa María de Colombres.
13:00 Puesta en marcha del Tren de Chalco, que realizará viajes por la Ruta Arquitectónica Indiana a lo largo de toda la jornada.
13:00 Alto Redondo y el sueño de los Sánchez Escalante, a cargo de la historiadora del arte Virginia Casielles (Inscripciones caseta de información). Plazas limitadas.
14:00 Sesión Vermut y tarde a cargo de Los Coleguitas de Venezuela.
16:30 Visita guiada, recorriendo diferentes edificios de la arquitectura indiana acompañada por la guía Mónica Balmori (Inscripciones en la caseta de información). Plazas limitadas.
17:00 Juegos infantiles. En la Plaza Manuel Ibáñez.
17:30 Sorteo de viaje a Latinoamérica. Venta de papeletas durante toda la feria.
19:30 Muestra de bailes latinos, con el grupo "Esencia latina".
Lunes 27 de julio
19.00 Taller Literario sobre Leonora Carrington con el profesor William Rowlandson en la Casa de Piedra.
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