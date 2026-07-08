Arte local para renovar la fachada deportiva de Contranquil, en Cangas de Onís

El Ayuntamiento de Cangas de Onís presentó este miércoles el mural que el artista local Javi Soto realizará en la fachada del frontón de Contranquil, una actuación con la que busca embellecer este espacio público y dar continuidad a su línea de intervenciones artísticas en edificios municipales. La obra ocupará un lateral de 35 metros de largo por 2,90 de ancho y contará con un presupuesto de 12.000 euros.

Embellecimiento

El alcalde explicó que la iniciativa nace del propósito de mejorar la imagen de varias fachadas públicas mediante obras de autores de la zona. "Se nos ocurrió poder hacer algún mural artístico", señaló el regidor, que defendió además la elección del frontón por tratarse de "un área recreativa donde va mucha gente a merendar, a pasar la tarde, incluso a pasear y a hacer deporte".

La actuación será la tercera de este tipo impulsada en la localidad, tras el mural del túnel del Censo, obra de Omar López, y la intervención en la Casa de Cultura realizada hace tres años por Alberto Claver. El alcalde subrayó que el objetivo municipal pasa también por "dar visibilidad a los artistas locales".

La propuesta

Soto avanzó que el mural combinará deporte, naturaleza y elementos arquitectónicos representativos de Cangas de Onís. "Intenté introducir algo del deporte" y sumar "diversos monumentos artísticos de Cangas de Onís", explicó el artista, que definió el proyecto como una composición "realista pero también modernista" pensada para integrarse en el entorno. Stiven Arismendi ayudará al artista en la realización del mural.

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Antes de empezar a pintar será necesario acondicionar la pared, trabajos que se llevarán a cabo las últimas semanas de julio. El artista podrá empezar a pintar a principios de agosto y prevé, si la climatología acompaña, que pueda estar terminado en la primera quincena de septiembre.