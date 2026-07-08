La CUOTA dice "no" al proyecto para construir una planta de biogás en Arenas de Cabrales

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) ha informado desfavorablemente el proyecto de construcción de una planta de biogás en el paraje de Pescandi, en Arenas de Cabrales. El dictamen afecta directamente a la iniciativa promovida por la empresa Agrolinera bajo la denominación "Pescandi Circular", que contaba con respaldo del gobierno local, y supone un obstáculo administrativo de primer orden para su continuidad, aunque la resolución final del expediente queda pendiente de trámites posteriores y de posibles reformulaciones del proyecto. De hecho, el equipo de gobierno aguarda ahora las conclusiones de los servicios técnicos municipales sobre el informe de la CUOTA, para determinar si los defectos observados resultan o no subsanables.

El rechazo de la CUOTA al proyecto supone un varapalo tanto para el Ayuntamiento como para el Consejo Regulador de la denominación de origen protegida (DOP) "Cabrales" y los productores de leche y queso del concejo, que lo veían como una solución a la gran cantidad de residuos que genera esas actividades. Por contra, el informe de la CUOTA ha sido recibido con alegría y esperanza por un buen número de vecinos contrarios al proyecto, que han constituido una plataforma y que han protagonizado varias acciones de protesta.

Inversión millonaria

La instalación proyectada, cuya inversión se estimaba entre 5 y 7 millones de euros, estaba diseñada para tratar diariamente 99 toneladas de residuos: 65 toneladas de purines ganaderos, 30 toneladas de sueros lácteos procedentes de la producción quesera y 4 toneladas de lodos de depuradora. La parcela seleccionada para su implantación abarcaba 15.300 metros cuadrados y se ubicaba a escasos cien metros de un camping con medio siglo de historia y 650 plazas, lo que había despertado un fuerte rechazo vecinal desde el anuncio del proyecto, realizado hace aproximadamente cuatro años.

Pancartas contra la planta de biogás en Arenas de Cabrales. / Ramón Díaz

El debate en torno a la planta ha enfrentado durante meses a dos bloques bien diferenciados en el municipio. De un lado, la empresa promotora y el equipo de gobierno municipal, liderado por el alcalde José Sánchez (PSOE), defendían la instalación como una herramienta necesaria para dar salida a los residuos de más de medio centenar de explotaciones ganaderas y queseras.

"Una necesidad extrema y urgente"

El Consejo Regulador respalda esta postura, alegando que la gestión de sueros y purines se había convertido en una limitación para la producción y que la ubicación en Pescandi era lógica por la presencia de una depuradora en el mismo enclave. El Consejo llegó a calificar el proyecto de la planta de biogás como "una necesidad extrema y urgente" para el sector quesero del concejo.

La empresa, además, argumentaba que el proyecto permitiría generar energía limpia y fertilizantes naturales, y anunciaba la creación de una comunidad energética para abastecer a los vecinos. Según los promotores, la planta beneficiaría a todos los vecinos y permitiría rebajar las facturas de la luz. Además, niegan que la instalación provoque malos olores y defienden que reduciría el tráfico de camiones en el concejo.

"Malos olores"

Del otro lado, la plataforma civil "No al Biogás en Arenas de Cabrales" articuló una oposición sostenida en el impacto potencial sobre el turismo y el medio ambiente. Los vecinos contrarios al proyecto advirtieron de posibles afecciones por "malos olores", contaminación de acuíferos y "riesgos de seguridad", y subrayaron que aproximadamente el 80% de la economía local depende del sector turístico. La cercanía de la planta al núcleo urbano y al único camping existente en el concejo, así como el previsible incremento del tráfico pesado, fueron otros de los argumentos esgrimidos en las movilizaciones.

El malestar vecinal se tradujo en una recogida de firmas que superó las 11.000 adhesiones, junto con la presentación de cerca de 800 alegaciones al proceso de información pública. Solo se aceptó una. Durante los meses de junio y agosto de 2025 se celebraron manifestaciones en Arenas de Cabrales, que incluyeron un paro comercial y lemas críticos con el equipo de gobierno local. A finales de septiembre, una veintena de vecinos viajó a Madrid para sumarse a una protesta nacional contra este tipo de instalaciones.

Publicación de la plataforma

La plataforma ha publicado en las redes sociales un mensaje referido al informe de la CUOTA, que considera la "primera gran victoria para Arenas de Cabrales". "Hoy nuestro pueblo escribe una página de dignidad, unión y resistencia. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) ha emitido un informe desfavorable al proyecto de planta de biogás “Pescandi” que pretendían imponer en Arenas de Cabrales. Esto no es casualidad. Esto no es suerte. Esto es el resultado de dos años de lucha incansable", señala el colectivo.

"El pueblo ha hablado y el pueblo ha resistido. Durante este tiempo nos hemos enfrentado a decisiones tomadas de espaldas a nuestros vecinos, a un intento de atropello contra nuestra tierra, nuestro futuro y nuestra forma de vida. Pero no nos rendimos. Nos unimos. Nos organizamos. Y hoy vemos el fruto de ese esfuerzo colectivo", añade la plataforma que da las gracias "a cada vecino y vecina. A quienes alzaron la voz. A quienes no se dejaron silenciar. A quienes creyeron que defender lo nuestro merecía la pena".

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"Esta es una victoria, sí… pero también es un mensaje: cuando un pueblo se une, no hay imposición que pueda con él. Seguiremos vigilantes. Seguiremos defendiendo Cabrales. Porque esto no es solo una lucha contra un proyecto. Es una lucha por nuestro derecho a decidir sobre nuestra tierra. Arenas de Cabrales no se vende... se defiende", concluye la plataforma civil "No al Biogás en Arenas de Cabrales".