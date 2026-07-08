El entorno del santuario de la Virgen de la Cueva, en Infiesto, renueva su imagen con una inversión de 342.000 euros de fondos europeos

El alcalde de Piloña, Iván Allende (PSOE), ha puesto este miércoles en servicio un conjunto de actuaciones de mejora en el área que rodea al santuario de la Virgen de la Cueva, en Infiesto, una intervención que ha contado con una inversión de 342.821,82 euros. Esta cantidad forma parte de un convenio suscrito con la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado, cuyo presupuesto total asciende a 842.550 euros y que se financia íntegramente con los fondos europeos Next Generation EU, canalizados a través del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino.

Las obras, que han afectado a varios puntos neurálgicos del entorno de este enclave religioso y turístico, se han centrado en la sustitución de infraestructuras temporales y la creación de nuevos equipamientos para el visitante.

Seguridad y accesibilidad

Uno de los cambios más visibles ha sido la retirada de la carpa que hasta ahora ofrecía servicio en la zona, para ser reemplazada por una pérgola de madera que amplía y mejora el espacio destinado al bar existente en las instalaciones. Esta nueva estructura, de carácter abierto y diáfano, se integra mejor en el paisaje y ofrece una mayor comodidad a los usuarios durante todo el año.

La intervención también ha abordado la seguridad y accesibilidad del recinto. Se ha procedido a la sustitución del muro de contención que flanquea el acceso rodado al santuario, una actuación necesaria para garantizar la estabilidad del firme.

Acera perimetral

Paralelamente, se ha construido una acera perimetral que bordea el área recreativa, mejorando el tránsito peatonal. En la zona más próxima al cauce del río La Marea, los trabajos han incluido el cierre mediante una valla de madera, con el fin de delimitar el espacio y evitar riesgos, al tiempo que se han pavimentado los accesos principales para hacerlos más transitables.

La gestión de residuos y la oferta de ocio familiar también han sido objeto de estas mejoras. La batería de contenedores de reciclaje ha sido soterrada para minimizar su impacto visual y, además, se ha relevado la caseta que los cubría.

Parque infantil

Por último, la actuación se ha completado con la construcción de un parque infantil, dotado de su mobiliario específico, que añade un nuevo atractivo al conjunto y lo convierte en un espacio más funcional para las familias que visitan la zona.

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Área recreativa del Santuario de la Cueva. / M. C.

Estas actuaciones en el entorno de La Cueva se suman a otros proyectos ejecutados en el concejo con la misma fuente de financiación europea, como fue la reciente ampliación de la escuela de 0 a 3 años. El flujo de inversión comunitaria no se detiene aquí. En la actualidad, el Instituto de Transición Justa está cofinanciando obras en dos inmuebles más de Piloña: el antiguo instituto de San Cipriano y un albergue en la localidad de Villamayor, lo que evidencia el impacto que los programas europeos están teniendo en la renovación de infraestructuras de este concejo.