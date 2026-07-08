Los ganaderos protegen el tramo más expuesto de la conducción que lleva agua a la majada de Amuesa, en el corazón de los Picos de Europa

Tras los problemas registrados en los últimos días con la conducción instalada para llevar agua a Amuesa, que fuera manipulada por desconocidos y se soltase un empalme horas después de su colocación, los ganaderos han reegresado al puerto para proteger una de las zonas más delicadas del trazado. Según explicó Guillermo Echizarreta, los trabajos se centraron en tapar el tramo de manguera que baja del collado Orandi hasta el bebedero, al considerar que es la parte más expuesta del recorrido. "Es el tramo más transitado por la gente y el ganado", señaló el ganadero.

La actuación busca evitar nuevos problemas en una instalación que los propios ganaderos consideran provisional, pero necesaria para garantizar el abastecimiento de agua en uno de los puertos de altura más valorados de Cabrales. El objetivo inmediato pasa ahora por proteger la conducción y asegurar que el ganado pueda disponer de agua durante el verano.

Promesa incumplida

La urgencia de la actuación viene determinada por el calendario del ganado. Los ganaderos afectados alertaron en su momento de que, sin agua, se verían obligados a bajar su ganado cuando aún no habrían pasado los tres meses de permanencia en el puerto que exigen algunas ayudas públicas. Ese regreso anticipado podría implicar, además de la pérdida de subvenciones, una sanción administrativa y comprometer la alimentación del ganado para el invierno.

La zanja abierta para enterrar la manguera que lleva agua a Amuesa. / G. E.

La problemática del agua en Amuesa no es nueva. Los ganaderos llevaban años reclamando una solución Hace un año, uno de los ganaderos afectados ya denunciaba que la única charca natural existente en Amuesa llevaba entre veinte y treinta años secándose progresivamente, y que el parque nacional había prometido una solución.

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Más allá de esta solución de emergencia, los ganaderos han planteado la necesidad de impulsar una actuación de mayor alcance para el futuro: la construcción de una balsa de almacenamiento de agua similar a la que existe en la sierra del Cuera. Esta infraestructura, además de garantizar el abastecimiento ganadero, podría servir como punto de carga de agua para la lucha contra incendios.