Llanes se viste con claveles rojos para honrar a Santa María Magdalena: el programa de fiestas completo

Julio es el mes del bando de la Magdalena de Llanes. El bando del clavel rojo, de la hoguera "bailada" y después quemada, del pasodoble "El Magdaleno" sonando por las calles "al altu la lleva", de las celebraciones en el muelle de la villa y de la emocionante clavelada para despedir las fiestas. Los fieles del bando ya han iniciado la cuenta atrás para el día grande, el miércoles 22.

El programa de actividades preparado por el bando de la Magdalena incluyó el día 1, la tradicional salva de cohete y misa en la capilla de la santa; y el día 4, un festival infantil y el IX Rally Virtual "Bando de la Magdalena" en el muelle. Pero eso fue solo el comienzo. Las actividades se prolongarán hasta el último día del mes.

La imagen de Santa María Magdalena, durante la procesión del día grande. / Ramón Díaz

Programa

Viernes 10

A las 20:00 h., XXVIII concierto a cargo de la Agrupación Coral "Concejo de Llanes" en la Basílica de Santa María del Conceyu.

Sábado 11

Desde las 11:00 h., XXII Mercado Tradicional de la Magdalena en las calles y plazas del Casco Antiguo de la Villa hasta la 01:00 h. del domingo.

A las 22:00 h., concierto de música folk a cargo del grupo "Seu", en la plaza de Santa Ana.

Domingo 12

A las 9:00 h., reunión de los mozos en la caseta del Bando para ir a cortar las hogueras. Desde las 11:00 h. hasta las 22:00 h., continuación del XXII Mercado Tradicional de la Magdalena.

Lunes 13

Comienzo del solemne novenario en honor a Santa María Magdalena en la capilla.

A las 19:45 h., santo rosario; a las 20:00 h., la novena, donde se podrá escuchar a la Schola Cantorum interpretando la música exclusiva del Bando.

Viernes 17

Desde las 21:30 h., reunión de DJ locales, DJ Piescu y DJ Woody Stop Reggaeton, y concierto del grupo rock Nacho Felipe y su banda en el muelle.

Sábado 18

A las 18:45 h. en el muelle, "La Salea" en concierto a cargo de la Asociación de Baile y Danza Tradicional "Filandón". En el intermedio, como manda la antigua usanza, la jota de la Magdalena. Desde aquí invitamos a todas a bailarla de manera espontánea.

A las 22:30 h., gran verbena del Clavel, con las orquestas "Sonido" y "Versus", en el muelle.

Domingo 19

XVII Concurso de Marmita a partir de las 16:30 h. en el muelle.

Una de las hogueras de la Magdalena, en una edición anterior de la fiesta. / C. C.

Martes 21 Hoguera de la Magdalena.

A las 12:00 h., gran salva de cohetes.

A las 17:30 h., pasacalles con la Banda de Gaitas El Llacín.

A las 20:00 h., novena y santa misa en honor de la Santa en la capilla.

A las 21:00 h., desfile para recoger las hogueras. Desde la plazuela de La Magdalena hasta La Concepción. A lo largo del recorrido se interpretarán por parte del grupo folclórico del Bando varios bailes. Traslado de las hogueras a hombros de los mozos y niños del Bando, seguidas de las aldeanas que entonarán los antiguos y exclusivos cantares del Bando. Quema de la hoguera, seguida de la tradicional danza prima desde la plazuela hasta el muelle.

A las 23:30 h., gran verbena con las orquestas Casting y La Resistencia en el muelle.

Día grande de las fiestas de Santa María Magdalena en Llanes. / Ramón Díaz

Miércoles 22. Día grande: festividad de Santa María Magdalena.

A las 8:00 h., gran salva de cohetes.

A las 10:00 h., comitiva de bienvenida de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio en la estación de autobuses, para comenzar el pasacalles a los sones del pasodoble "El Magdaleno".

A las 11:30 h., traslado de la Santa desde la capilla hasta la basílica para asistir a la misa solemne en honor de Santa María Magdalena. Una vez finalizada, aldeanas y porruanos formarán la procesión por el casco antiguo y calles principales de la Villa, para devolver la venerada imagen a su capilla. A continuación, ofrecimiento de ramos y gran festival folclórico a cargo del grupo folclórico del Bando en el muelle, y una vez finalizado se formará la danza prima hasta la plazuela de la Magdalena.

A las 19:00 h., concierto de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio en el muelle, tras el que se formará la comitiva de despedida de la Banda hasta la estación de autobuses.

A las 20:00 h., romería en el muelle.

A las 22:00 h., danza prima desde el muelle hasta la capilla de Santa María Magdalena.

A las 23:00 h., gran verbena con las orquestas La Rebelión y Clan Zero en el muelle.

Viernes 24

A partir de las 20:30 h., cena-baile del Mantón, en el restaurante "Casino de Llanes". Durante la misma se entregará el Clavel de Oro 2026. Se sorteará un magnífico mantón de Manila y otras muchas sorpresas. (Atuendo formal. Se ruega a todas las señoras y señoritas que lo deseen acudan ataviadas con un mantón de Manila).

Sábado 25

Desde primera hora, XXIX Torneo de Golf "Fiestas de la Magdalena Memorial Carmen Romano" en el Campo de Golf Municipal de Llanes.

Hacia las 20:30 h. (aproximadamente), entrega de premios en la Casa Club.

Miércoles 29

A las 12:00 h., misa por los difuntos y benefactores del Bando en la capilla de la Magdalena.

Fiesta de Santa María Magdalena en Llanes / LNE

Viernes 31

A partir de las 20:30 h., espicha en la plaza de Santa Ana.

A las 23:00 h., danza prima hasta la capilla, donde tendrá lugar la tradicional y emotiva "Clavelada", para despedirnos de la Santa hasta el próximo año.

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Las entradas para la cena del Mantón y la espicha podrán adquirirse en la caseta del Bando.