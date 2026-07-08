El lugar de Asturias que es una "nevera" incluso en pleno verano y es perfecto para huir de las olas de calor

El verano acaba de empezar y España vive en una ola de calor casi permanente. Sin ir más lejos, este miércoles los termómetros superaron los 43 grados en Valencia. Por ello, son cada vez más los españoles que buscan el "fresquito" del Norte, aunque esa "fresquito" ya no sea el de años atrás. Asturias vive su propia ola de bochorno, con máximas a día de hoy de más de 30 grados.

No obstante, en el Principado sigue habiendo lugares perfectos para huir del calor extremo. Es el caso de la cueva de Peña Castil, que es algo así como la "nevera" de Asturias. Ubicada a más de 2.000 metros de altitud, a un paso del famoso pico Urriellu, es una cueva de hielo (aunque cada vez hay menos) y un auténtico espectáculo de luz y color. Los hielos de esta gruta, situada en el Macizo Central de la Cordillera Cantábrica, se remontan a inicios de la Pequeña Edad de Hielo o incluso antes, según las últimas investigaciones.

La gruta de Peña Castil forma parte de los "himalayas subterráneos" de los Picos de Europa, un patrimonio helado que la Universidad de Valladolid, con el geógrafo cántabro Manuel Gómez Lende a la cabeza, puso de relieve en 2015. Y es que en los Picos hay catorce simas de mil metros de profundidad, una característica que no tienen otros macizos del mundo.

Cueva de hielo de Asturias / MIKI LOPEZ / LNE

Desde Sotres

El camino para llegar a la "nevera" asturiana no es apta para todos los públicos. De hecho, no hay camino. Hay que conocer bien el terreno e ir acompañado de un guía profesional de montaña. El recorrido "más rápido" parte desde las vegas de Sotres, uno de esos pueblos de postal del Principado. Desde allí abajo se puede ver Peña Castil, un pico más de los muchos que dominan el paisaje, situado a tres pasos del famoso Urriellu (o Naranjo de Bulnes), con Torre del Carnizoso y La Morra en el medio.

La vista es traicionera y empequeñece la distancia hasta la cúspide. Parece no estar tan lejos, pero lo está. Son dos horas y media de ascenso a buen ritmo por el canal del Fresnedal. Pero el esfuerzo merece la pena. La cueva está escondida de verdad. Hasta que no estás allí mismo, no la ves. La boca de la gruta se encuentra a 2.150 metros justos de la cumbre de Peña Castil (2.444 metros de altitud), a la que se accede por una pronunciada rampa de gravilla de roca caliza.

Salida de la cueva de hielo de Asturias. / MIKI LOPEZ / LNE

Ya se siente el frío. Ahí está la cueva de hielo, que parece de otro mundo. La gruta es una belleza que se esculpe a menos de un grado centígrado de temperatura en pleno verano. En el suelo, el hielo toma tonos blancos, azules y verdosos. Todo un espectáculo de color, tan trasparente por algunas zonas que hasta se aprecian hojas y ramas bajo el manto.

Pero Peña Castil no es ajena a la tendencia a escala planetaria de reducción de las masas de hielo cavernario. ¿El causante? El calentamiento global, que está derritiendo el encanto de esta cueva, que cada año tiene menos estalactitas. Otro tesoro golpeado por el cambio climático.