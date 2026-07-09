Cierra al tráfico rodado la vía principal de Llanes de 19.00 a 00.00 horas a partir de este viernes
La medida se mantendrá hasta el 8 de septiembre y afecta a las calles Nemesio Sobrino, Castillo, Mercaderes, y Las Barqueras
Como cada temporada estival, el Ayuntamiento de Llanes procederá al cierre al tráfico rodado de la vía principal de la villa (calles Nemesio Sobrino, Castillo, Mercaderes, y Las Barqueras) tanto de vehículos a motor como de bicicletas y monopatines, en el horario comprendido entre las 19.00 y las 00.00 horas. Una medida que entrará en vigor este viernes 10 de julio y se prolongará hasta el martes 8 de septiembre.
El objetivo principal de la actuación es el de propiciar que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de la calle principal, desde la plaza de Las Barqueras, al final de la calle Pidal, hasta la intersección de la calle Nemesio Sobrino con la calle Alfonso IX.
Garantizar la seguridad
Con la adopción de esta medida el Ayuntamiento llanisco pretende garantizar y aumentar la seguridad de los peatones, priorizando su tránsito en estas fechas de tanta afluencia de visitantes, además de facilitar la actividad comercial de los distintos negocios existentes en la villa.
Para informar tanto a los automovilistas como a las personas que circulen en bicicleta o monopatín de las medidas de tráfico adoptadas, se colocará un panel informativo en la rotonda de El Rinconín, con la recomendación de acceder por la zona Llanes Oeste y emplear los aparcamientos existentes en las zonas de La Talá, El Sablón o el IES de Llanes.
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