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Detenidos en Colunga dos veraneantes por propinar un puñetazo a un policía local que les pidió que retiraran su coche de una zona de carga y descarga

El agente logró reducir a los implicados, padre e hijo con segunda residencia en el concejo, con la ayuda de varios vecinos

Avenida principal de Colunga. / P. S.

Avenida principal de Colunga. / P. S. / Guardia Civil

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Colunga

Dos hombres, padre e hijo con segunda residencia en Colunga, han sido detenidos este jueves en la capital del concejo por agredir e insultar a un policía local. El suceso ocurrió cuando los implicados llevaban un tiempo aparcados en una zona de carga y descarga. La llegada de un camión de reparto llevó a un policía local que se encontraba en la zona a pedir al más joven de los detenidos que retirara su vehículo.

El conductor se negó a marchar y comenzó una discusión que fue subiendo de tono. El policía local pidió al hombre el DNI para identificarlo, a lo que también se negó. En ese momento, según relataron fuentes municipales, el conductor se bajó del coche y su padre intervino en la disputa, pero "no para tranquilizar, sino para todo lo contrario: empezó a insultar al policía".

Intervención de la Guardia Civil

Las fuentes consultadas aseguran que el más joven de los detenidos lanzó un puñetazo al agente y lo tiró al suelo. El policía local reaccionó y, con la ayuda de varias personas, logró reducir y esposar al agresor. Hubo a continuación llamada a la Guardia Civil, que detuvo a los dos agresores y los llevó al cuartel.

El policía agredido acudió al centro de salud, donde se le observaron varias magulladuras y lesiones leves. "Está bien y siguió trabajando tras abandonar el consultorio", apuntaron fuentes municipales, que anunciaron una denuncia por agresión y resistencia a la autoridad.

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Los hechos, ocurridos en la calle Las Palmeras, en pleno centro de la villa colunguesa, han sorprendido a los vecinos, que han destacado que los agresores, vecinos de Valladolid, tienen casa en el concejo y llevan acudiendo a Colunga "desde hace mucho tiempo. Son veraneantes de siempre. Es más, pasan bastante tiempo aquí durante el año", añadieron las personas consultadas.

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