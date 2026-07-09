Gerd-Christian Weniger, arqueólogo, profesor emérito de la Universidad de Colonia: "La cueva de Tito Bustillo es un sitio muy importante dentro de la historia del arte rupestre"

Ribadesella volvió a mirar este miércoles a uno de sus grandes patrimonios con la inauguración en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo del curso de verano de la UNED "150 años de investigaciones prehistóricas en el valle del Sella, Asturias", que alcanza su quinta edición y vuelve a situar al concejo como punto de encuentro para la divulgación y el debate científico sobre la prehistoria. La apertura reunió a responsables institucionales, equipo académico y alumnado en una convocatoria que volvió a completar sus plazas y que busca acercar al público general un legado que, siglo y medio después del arranque de las investigaciones en la zona, sigue ofreciendo preguntas y expectativas de futuro.

Apoyo institucional

La presentación corrió a cargo de Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio del Principado, que dio la bienvenida a los asistentes antes de ceder la palabra al alcalde de Ribadesella, Paulo García Díaz. El regidor destacó el arraigo alcanzado por esta propuesta en la villa y señaló que es "un éxito y un privilegio que se celebren un año más aquí estos cursos".

A continuación intervino Juan Carlos Menéndez Mato, director de la UNED Asturias, quien recordó que se trata de "un curso con plazas limitadas" y agradeció el respaldo de las entidades implicadas en su organización. "La realización de este curso es posible gracias a la colaboración de las instituciones que están aquí representadas", afirmó, en referencia a la Dirección General de Cultura y Patrimonio, al Ayuntamiento de Ribadesella y a la Asociación Cultural de Amigos de Ribadesella. Menéndez Mato quiso subrayar también "la función fundamental que desarrollan los ponentes, a la hora de divulgar las investigaciones que van realizando y avanzando año a año".

Por la izquierda José Antonio Somoano, Jesús F. Jordá, Paulo García, Pablo León, Juan CArlos Menéndez y Esteban Álvarez / M. T. N.

En esa misma línea, Jesús F. Jordá Pardo, director del curso, agradeció a los asistentes "haber elegido este curso entre la enorme oferta de cursos de la UNED" y puso en valor que se hubieran cubierto por completo las plazas ofertadas. En el acto estuvieron presentes además Esteban Álvarez, coordinador del curso, y María Antonia Pedregal, directora del Museo Arqueológico de Asturias.

Mirada exterior

La conferencia inaugural corrió a cargo del investigador y profesor emérito de la Universidad de Colonia Gerd-Christian Weniger, que enmarcó al valle del Sella dentro de un territorio clave para comprender la prehistoria europea. El especialista comenzó reivindicando el peso de la cueva riosellana al afirmar que "la cueva de Tito Bustillo es un sitio muy importante dentro de la historia del arte rupestre". Añadió además que en Asturias se han registrado en las últimas décadas hallazgos que dieron "un empuje enorme" a las investigaciones sobre la prehistoria del Pleistoceno.

Aunque su ponencia abarcaba una visión más amplia sobre la península ibérica y el mundo neandertal, sí dejó clara la relevancia científica del entorno. "La costa del Norte tiene un papel muy fuerte en el análisis del Paleolítico medio y superior, con un impacto mundial", sostiene, antes de remarcar que el Sella forma parte de ese gran conjunto y que "todavía la investigación está activa aquí".

Incógnitas abiertas

Lejos de dar por cerrado el campo de estudio, Weniger insistió en que el territorio conserva un notable potencial. "Hay muchísimas cuevas" y "podemos esperar más datos y más cosas que explican cómo nuestros antepasados vivieron en el Pleistoceno", resumió. A su juicio, uno de los principales frenos para avanzar no es solo científico, sino económico. "El problema, como siempre, es el presupuesto para arqueología", advirtió.

El profesor se refirió también a una de las líneas de debate más activas en la comunidad científica, la de las dataciones de signos rojos de arte rupestre que "probablemente tienen autoría de algunos neandertales". En ese contexto, abrió una puerta sugerente para el caso riosellano al apuntar que "quizás un día se puede empezar a datar cosas en Tito Bustillo", lo que permitiría obtener nuevas lecturas sobre materiales ya conocidos.

Divulgación y futuro

Más allá de los hallazgos concretos, Weniger defendió una arqueología capaz de relacionar y ordenar mejor la información disponible. "El desafío de momento es cómo se pueden ordenar estos datos, cómo se puede encontrar un patrón", explicó, al tiempo que apuntó que herramientas como la inteligencia artificial podrían ayudar a integrar resultados dispersos y a reinterpretar restos ya estudiados.

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El investigador terminó con una idea acorde con el espíritu de un curso pensado no solo para especialistas. "La prehistoria es una cosa fantástica", afirmó, antes de recordar que entre el alumnado hay también personas ajenas al ámbito académico interesadas en comprender mejor un pasado que en Ribadesella sigue muy presente.