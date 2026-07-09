Un vecino de Arriondas de 27 años que lanzaba bloques de hormigón de 30 kilos a la carretera nacional desde un viaducto podría ir a la cárcel de seis meses a dos años

La Guardia Civil investiga a un joven de 27 años, vecino de Arriondas, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al lanzar bloques de hormigón desde un viaducto contra la carretera nacional N-634. Los hechos, ocurridos el pasado 7 de marzo a las 22:49 horas, provocaron daños en tres vehículos que circulaban por la vía y generaron un riesgo directo e indiscriminado para la integridad de los usuarios, según ha informado este jueves la Benemérita.

Los bloques, cuyo peso oscilaba entre los 20 y 30 kilogramos, fueron arrojados desde el viaducto hacia la calzada en las proximidades de la localidad de Arriondas. Tras la alerta, una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de Ribadesella se personó en el lugar y adoptó las primeras medidas de seguridad, comprobando sobre el asfalto la presencia de los adoquines esparcidos, que evidenciaban un origen intencionado. Los primeros indicios apuntaban a que procedían de un palé de acopio de obra.

Los moldes de las pisadas, clave

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS), con base en el mismo destacamento, asumió la investigación y realizó una inspección técnico-ocular en el escenario de los hechos. Durante esta actuación, los agentes obtuvieron moldes de pisadas, cuyo análisis posterior permitió trazar el recorrido exacto hasta el punto de lanzamiento y cuyas características resultaron compatibles con el calzado intervenido al investigado.

Un agente investiga en la zona en la que se lanzaron bloques de hormigón a la N-634. / Guardia Civil

Paralelamente, los investigadores analizaron las imágenes cedidas por la Policía Local de Parres, que aportaron información relevante sobre la franja horaria en la que se produjeron los sucesos. Pero fue la difusión del contenido en redes sociales lo que terminó delatando al presunto autor, al detectarse una grabación de los hechos que, aunque fue eliminada posteriormente, pudo ser asegurada gracias a la rápida intervención de los agentes.

Extrema peligrosidad

En el desarrollo de las pesquisas colaboraron, mediante informes o actuaciones complementarias, la patrulla de motoristas del mismo Destacamento y la Policía Local de Parres, así como el Equipo de Policía Judicial de Llanes y Seguridad Ciudadana de Arriondas y Cangas de Onís. Tras finalizar las diligencias, estas fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Cangas de Onís.

El investigado se enfrenta ahora a penas de prisión de seis meses a dos años, a las que se pueden sumar alternativamente multas de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días.

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Desde la Jefatura Provincial de Tráfico y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias han alertado de la "extrema peligrosidad" que conlleva el lanzamiento de objetos a la vía, una acción que pone en riesgo directo la vida e integridad de los usuarios de la carretera.