El átomo, diseccionado pieza a pieza en Colunga

Colunga acogió este viernes en la sala Loreto la charla "¿Qué es el átomo?", impartida por Pablo Cayado, presidente de la Asociación Villaviciosa ConCiencia y profesor e investigador del Departamento de Física de la Universidad de Oviedo. La actividad se enmarcó en el proyecto divulgativo "Descubriendo la ciencia paso a paso", que busca aproximar al público conceptos científicos presentes en la vida diaria, pero no siempre fáciles de comprender.

De lo cotidiano a lo complejo

El átomo fue la primera parada de una propuesta que aspira a abordar también cuestiones como la luz o las células. "Queremos empezar a tratar temas que damos muy por supuestos porque los escuchamos muy a menudo", explicó Cayado. Sin embargo, detrás de esas nociones aparentemente sencillas, añadió, "hay mucha ciencia".

El investigador defendió la importancia de detenerse en conceptos cotidianos para mostrar "toda la complejidad que hay detrás". La conferencia, diseñada inicialmente para el Día Mundial de la Ciencia de 2025, ya se ha celebrado en otros escenarios, incluidos varios colegios, antes de llegar a Colunga.

Un rompecabezas histórico

La sesión propuso entender el átomo a través de la sucesión de modelos que han tratado de explicarlo a lo largo de los siglos. "El átomo fue descubriéndose como paso a paso, por piezas, por así decirlo, como un rompecabezas", señaló el físico. Según Cayado, seguir esa cronología permite comprender mejor "qué es el átomo, qué partes tiene y cómo funciona".

El recorrido partió de pensadores griegos como Demócrito y avanzó por las diferentes aportaciones que conformaron el conocimiento actual, con el propósito de que los asistentes pudieran observar cómo fue cambiando la idea de la materia y la estructura atómica.

Ciencia para todos

Cayado subrayó que la actividad está concebida precisamente para quienes se acercan con reparo a estos asuntos. "Está preparada para esa gente que nunca se quiso meter en estos temas porque le parecen complejos", afirmó. El planteamiento histórico permitía comenzar "desde lo muy fácil" y avanzar de manera gradual, reproduciendo el proceso mental que llevó a la humanidad a completar ese conocimiento.

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La charla, de alrededor de una hora de duración, incorporó además modelos y visualizaciones a gran escala. El objetivo era que el público pudiera identificar de forma clara las características de cada propuesta y entender mejor las explicaciones sobre la composición de la materia.