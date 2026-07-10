El centenario de "Nel y Flor" reabre el debate sobre el legado perdido de Pepín de Pría: "No interesó potenciar la lengua asturiana"

El Museo del Oriente de Asturias, ubicado en Porrúa (Llanes), conmemora el centenario de la publicación de "Nel y Flor", la obra cumbre de la poesía en lengua asturiana escrita por José García Peláez, conocido como Pepín de Pría.

El acto central de esta celebración incluyó una conferencia impartida por Beatriz Hernán-Gómez Prieto, hispanista y bisnieta del poeta, que fue profesora de literatura en la Universitá degli Studi di Milano y autora del "Esbozo del Diccionario de bable del centro y oriente de Asturias", publicado por la Academia de la Llingua Asturiana en 2015.

Suscripción popular

La obra "Nel y Flor", publicada en agosto de 1926 en la imprenta de El Oriente de Asturias, nació gracias a una suscripción popular impulsada en Nueva, capital del valle de San Jorge, donde el autor falleció dos años después.

Conmemoración del centenario de "Nel y Flor" en el Museo del Oriente de Asturias. / MOA

El poeta, nacido en 1864 en la parroquia de Pría, logró con este cuento idílico en verso aunar la tradición costumbrista asturiana con la sensibilidad modernista que llegaba desde América, según señalan los especialistas. La obra incluye, además, unos diálogos en xíriga, la jerga de los tejeros del Oriente de Asturias, que aparece por primera vez en una creación literaria.

Promesas incumplidas

Durante su intervención, Hernán-Gómez Prieto, que es depositaria del legado documental de su bisabuelo, analizó el conjunto de su producción literaria y lingüística.

La investigadora destacó que, pese a las promesas y los buenos deseos manifestados por distintas personalidades de la cultura asturiana tanto en Madrid como en Asturias, las instituciones públicas no llevaron a cabo ninguna iniciativa para publicar la obra completa del autor.

Anotaciones del poeta

Según expuso la conferenciante, "parece indudable que no interesó potenciar la lengua asturiana", y tanto el diccionario –del que al parecer existieron al menos tres copias– como su gramática no solo permanecen inéditos, sino que se encuentran desaparecidos.

El acceso privilegiado de Hernán-Gómez Prieto al fondo documental familiar le ha permitido consultar de primera mano las anotaciones que el poeta elaboró para la confección de su diccionario, cuyo texto, preparado para su edición, acabó extraviándose. Este material resulta de especial relevancia para el estudio de la variante lingüística del centro y oriente de Asturias.

Una aportación extraordinaria

La conferenciante fue presentada por Juan Carlos Villaverde Amieva, profesor de la Universidad de Oviedo y filólogo vinculado al Seminario de Filología Asturiana y a su revista. Villaverde subrayó el bagaje de la investigadora en temas literarios que abarcan épocas muy diversas y destacó que "la aportación que hizo en su trabajo resulta extraordinaria", en referencia al estudio sobre el diccionario de Pepín de Pría.

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El Museo del Oriente de Asturias ha organizado este año diversas actividades en torno al centenario. El pasado 24 de abril presentó un grupo de trabajo denominado "Xíriga Bai", dirigido por Concepción Vega Obeso, que investiga desde hace meses en el museo sobre esta jerga de los tejeros del Oriente asturiano. En esa misma fecha, el filólogo Ramón d'Andrés, miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), ofreció una conferencia titulada "Les palabres vasques de la xíriga".