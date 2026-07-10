Cinco equipos competirán en el XXII Memorial Pedro Corteguera Roza, en Ribadesella

Ribadesella acogió este jueves la presentación del Campeonato de Peñas del Oriente de Asturias-XXII Memorial Pedro Corteguera Roza, una cita que reunirá a cinco peñas: Titi de Nava, Venta los Probes de Llanes, Peña de bolos El Horru de Villaviciosa, Peña Bolística Piloñesa de Infiesto y la Peña Bolística Collera de Ribadesella.

Acto institucional

Al acto asistieron representantes de los cinco equipos participantes, el patrocinador Pedro Corteguera en representación de Transportes Ana, así como el alcalde de Ribadesella, Paulo García, y los concejales Leticia Cue y Pablo García.

Calendario y sede

La competición se desarrollará a lo largo de los meses de julio y agosto, con la final prevista para el último fin de semana de agosto en una bolera portátil que se instalará junto a los almacenes de la rula de la localidad.

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Semana de Bolos

Entre el 13 y el 17 de julio se celebrará la Semana de Bolos en la Calle XXVIII Memorial El Xatu de Ribadesella. Allí, la bolera portátil de la Plaza Nueva acogerá un torneo individual abierto a todas las categorías y un campeonato paralelo para las categorías inferiores.