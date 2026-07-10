Cinco equipos competirán en el XXII Memorial Pedro Corteguera Roza, en Ribadesella
La final se celebrará a finales de agosto en una bolera portátil instalada en el puerto
M. T. N.
Ribadesella acogió este jueves la presentación del Campeonato de Peñas del Oriente de Asturias-XXII Memorial Pedro Corteguera Roza, una cita que reunirá a cinco peñas: Titi de Nava, Venta los Probes de Llanes, Peña de bolos El Horru de Villaviciosa, Peña Bolística Piloñesa de Infiesto y la Peña Bolística Collera de Ribadesella.
Acto institucional
Al acto asistieron representantes de los cinco equipos participantes, el patrocinador Pedro Corteguera en representación de Transportes Ana, así como el alcalde de Ribadesella, Paulo García, y los concejales Leticia Cue y Pablo García.
Calendario y sede
La competición se desarrollará a lo largo de los meses de julio y agosto, con la final prevista para el último fin de semana de agosto en una bolera portátil que se instalará junto a los almacenes de la rula de la localidad.
Semana de Bolos
Entre el 13 y el 17 de julio se celebrará la Semana de Bolos en la Calle XXVIII Memorial El Xatu de Ribadesella. Allí, la bolera portátil de la Plaza Nueva acogerá un torneo individual abierto a todas las categorías y un campeonato paralelo para las categorías inferiores.
- Fallece Fran Rosal, encargado durante dos décadas del mítico Bulevar de Gijón
- Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
- Pensé que me mataba allí mismo': el relato de una joven lenense atacada brutalmente por un perro en Turón
- Las fresas encontraron en Llanes un suelo 'mejor' que el de Huelva: 'Allí tienen que echar kilos y kilos de abonos para alcanzar nuestra calidad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: están a la mitad de su precio
- La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
- La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
- Detenidos en Colunga dos veraneantes por propinar un puñetazo a un policía local que les pidió que retiraran su coche de una zona de carga y descarga