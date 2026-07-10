El Club Voleibol Cangas de Onís triunfa en Portugal
El equipo se proclamó campeón en la categoría Iniciados B (cadetes de primer año) de la prestigiosa AMB Volleyball Cup-2026
Las jugadoras del Club Voleibol Cangas de Onís Celia Fernández, Ariadna Caldevilla, Aniana Núñez, Adriana Mones, Daniela Meana, Eire Fonseca, Helen Medina, Sara Vega y Dana Del Pozo, bajo la dirección técnica de las entrenadoras Paula Dago e Inés Delgado, lograron alzarse con la medalla de oro en la AMB Volleyball Cup-2026, en Espinho (Portugal)
Se trata de uno de los más prestigiosos torneos de voleibol de base de cuantos se disputan en Europa, con más de 3.000 participantes, en representación de 90 clubes y distribuidos en 250 equipos.
El conjunto cangués se proclamó flamante campeón en la categoría de Iniciados B (cadete de primer año), aunque en esta ocasión con la mayoría de las chicas aún en edad infantil, al imponerse en la final al Sporting Clube de Portugal. Otro nuevo éxito para el deporte asturiano que añadir al dilatado palmarés del CV Cangas de Onís, entidad deportiva que lidera Dani Vega.
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