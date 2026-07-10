Desmantelado un grupo criminal que actuaba en aparcamientos de supermercados por toda España, incluido uno de Arriondas

Ocurrió en febrero: una mujer se disponía a salir de su vehículo en el aparcamiento de un centro comercial del oriente de Asturias, cuando otro coche se detuvo a su altura. El conductor le preguntó por la ubicación del Hospital de Arriondas. Mientras ella, amablemente, indicaba el camino, otra persona aprovechó la distracción para sustraer el bolso que había dejado en el interior de su coche. Ese mismo día, los ladrones extrajeron 2.970 euros de un cajero automático de Infiesto con una de las tarjetas bancarias que habían conseguido.

Este episodio fue una de las treinta acciones delictivas que la Guardia Civil atribuye a un grupo criminal especializado en el método conocido como la "siembra" y que ha sido desmantelado tras una investigación que se inició en Toledo. El Instituto Armado ha detenido a tres personas, ha identificado a otros seis integrantes de la organización y les imputa delitos de pertenencia a organización criminal, hurto, estafa y falsedad documental.

La rapidez, clave

El modus operandi de la banda seguía un patrón meticulosamente ensayado. Los miembros del grupo seleccionaban a sus víctimas en los aparcamientos de establecimientos comerciales. Una vez elegida la persona, uno de los integrantes se aproximaba en un vehículo y solicitaba indicaciones sobre direcciones ficticias o algún lugar de interés. Mientras la víctima mantenía la conversación, otro miembro del grupo aprovechaba para sustraer el bolso o los efectos personales del interior del vehículo. Para coordinar la actuación, los autores utilizaban dispositivos tipo "pinganillo", lo que les permitía comunicarse sin levantar sospechas.

La rapidez era un elemento clave en su estrategia. Tras cometer los hurtos, y antes de que las víctimas fueran conscientes de lo sucedido y pudieran bloquear sus tarjetas bancarias, los autores se desplazaban a cajeros automáticos y retiraban dinero en efectivo. De esta forma, lograron obtener un beneficio económico superior a los 20.000 euros, según las estimaciones de la investigación.

Grupo criminal estructurado

La operación, bautizada como "Tottus", se puso en marcha a raíz de la denuncia de dos hurtos cometidos durante los pasados meses de noviembre y diciembre en un supermercado de Bargas (Toledo). Las similitudes entre ambos incidentes llevaron a los investigadores a considerar la hipótesis de que detrás de ellos existía un grupo criminal estructurado, una sospecha que se confirmó a medida que avanzaban las pesquisas.

Los investigadores han podido determinar que se trataba de una organización muy activa, con una estructura abierta y flexible. Aunque existía un núcleo estable de integrantes, otros miembros se incorporaban o eran sustituidos en función de las necesidades operativas y de los desplazamientos previstos, manteniendo en todo momento el mismo modus operandi. Para sus desplazamientos, el grupo utilizaba vehículos de alquiler contratados mediante documentación falsa o identidades suplantadas, lo que dificultaba su identificación.

Antecedentes policiales

Los nueve integrantes de la organización identificados tienen antecedentes policiales por hechos similares. Tres de ellos fueron finalmente detenidos en los distritos madrileños de Vallecas y Carabanchel. Además de los delitos ya mencionados, se les imputan treinta hechos delictivos cometidos en las provincias de Asturias, Burgos, Cantabria, Córdoba, Cádiz, Jaén, Madrid, Murcia, Toledo y Zaragoza.

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La investigación continúa abierta, a la espera de localizar a los seis integrantes de la banda que permanecen en paradero desconocido y de esclarecer si existen más víctimas de las treinta ya identificadas.