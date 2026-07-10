El Grupu Etnográficu L’Oriente-Llacín representa a Asturias en el Festival do Mundo Celta de Ortigueira

El Grupu Etnográficu L’Oriente-Llacín, formado por cerca de una treintena de artistas, será el encargado de representar al Principado de Asturias en el cincuentenario del Festival do Mundo Celta de Ortigueira, que se celebrará en esa localidad gallega este fin de semana. La delegación asturiana, que viajó el miércoles para preparar su participación, interpretará un repertorio de bailes y canciones extraídos de la tradición oral asturiana.

El conjunto, que tiene previsto actuar en las jornadas centrales del festival, también tomará parte en el desfile de clausura del encuentro. Además, el sábado 11 ofrecerá un taller de danza tradicional abierto a todas las personas que deseen inscribirse. La colaboración del grupo con la formación gallega se extenderá al acompañamiento musical de "Xara", agrupación de folk con la que compartirán escenario en la noche del viernes.

Primera gran cita del verano

La presencia de L’Oriente-Llacín en Ortigueira supone la primera gran cita del verano para la agrupación, que apenas cuenta con dos años de trayectoria sobre los escenarios. El conjunto, sin embargo, ha sido también seleccionado para representar a Asturias en el Festival Intercéltico de Lorient, que tendrá lugar este verano en la Bretaña francesa.

El proyecto nació en 2017 como una iniciativa del musicólogo llanisco Santiago Galguera, y se integró en la Asociación Cultural Llacín de Porrúa dos años después. Desde entonces, el grupo ha centrado su trabajo en la investigación de las distintas formas de baile y música presentes en el territorio asturiano, actividad que ha complementado con la impartición de talleres, muestras y conferencias. Su estreno oficial tuvo lugar en junio de 2024 durante la celebración de la X.O.T.A., su propio festival, y desde entonces han acumulado participaciones en encuentros como el Serán de la Asociación O Fiadeiro de Vigo, el Festival Internacional de Indumentaria de Zamora y los certámenes asturianos de XixonFolk y FolkAyer.

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El grupo ha colaborado asimismo con otras entidades, entre ellas la Banda Gaites Llacín en el espectáculo "Resollu" y el músico Héctor Braga en su concierto "Rabil". Estas experiencias previas configuran la trayectoria de un conjunto que, pese a su juventud escénica, ha sido requerido para representar a la comunidad asturiana en dos de los festivales de referencia del ámbito celta europeo. La participación en Ortigueira, que cumple medio siglo de historia, y la posterior cita en Lorient consolidan la proyección del grupo en el circuito internacional de la música y la danza tradicional.