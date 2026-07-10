El medallista olímpico Cristian Toro realizó el Descenso del Sella en canoa

El portavoz nacional de Deportes de Vox, el medallista olímpico Cristian Toro, aprovechó la jornada de hoy, miércoles, para disfrutar de una de las actividades más populares que se desarrollan en el Principado de Asturias: el descenso del río Sella en canoa y para ello contó con los servicios de la empresa de turismo activo Cangas Aventura. Estuvo acompañado de un grupo de afiliados y simpatizantes del partido de Santiago Abascal.