Satisfacción en Arenas de Cabrales por el rechazo de la CUOTA a la planta de biogás: "La implicación del vecindario ha hecho posible que esta aberración no llegue a realizarse"

El rechazo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) al proyecto para construir una planta de biogás en Arenas de Cabrales ha sentado como una victoria en la Asociación por la Defensa Ambiental de Arenas de Cabrales, que articula la oposición a la iniciativa. El colectivo ha venido denunciando la ausencia de información y la falta de transparencia en la tramitación del proyecto, así como la escasa capacidad de decisión otorgada a los residentes sobre un asunto que consideran que afecta directamente a su territorio y a su calidad de vida.

Críticas al equipo de gobierno

La asociación ha dirigido sus críticas, además de hacia la empresa promotora, hacia el comportamiento del equipo de gobierno de Cabrales, al que acusa de no haber escuchado a los vecinos y de haberse alineado con los intereses del proyecto en lugar de representar a sus administrados. "Lejos de escuchar a sus vecinos, el Ayuntamiento optó por situarse en esa misma línea, dando la espalda a quienes debía representar", señala la plataforma ciudadana.

Infografía de la planta de biogás proyectada en Arenas de Cabrales. / LNE

"Esta ha sido una auténtica lucha entre David y Goliath", señala la asociación. "Un pueblo pequeño, unido y valiente, defendiéndose prácticamente solo frente a un proyecto impulsado sin transparencia, sin información desde el inicio y con todas las administraciones alineadas en su contra".

Falta de respuesta de las instituciones

Uno de los aspectos que ha alimentado la controversia ha sido la ausencia de respuesta por parte de las instituciones autonómicas a las reiteradas solicitudes de información y reunión planteadas por la asociación. La plataforma ha intentado, sin éxito, establecer contacto con el presidente del Principado, Adrián Barbón; la vicepresidenta, Gimena Llamedo; el consejero de turno y el director-conservador del parque nacional de los Picos de Europa, Rodrigo Suárez Robledano, sin haber obtenido, según su relato, respuesta alguna. Esta falta de interlocución ha sido interpretada por la asociación como un síntoma de desinterés institucional, sobre todo en un contexto en el que el proyecto afecta a un área sensible desde el punto de vista medioambiental y social.

La asociación ha recordado la paradoja que supone la actitud del presidente autonómico, quien el año pasado eligió Cabrales para grabar su mensaje institucional del Día de Asturias, apelando entonces a la necesidad de "cuidar el paraíso". Ahora, en cambio, los vecinos aseguran que no han recibido respuesta a sus preocupaciones, lo que refuerza la percepción de abandono por parte de las instituciones.

Intereses privados

El informe desfavorable de la CUOTA no es, según la asociación, sino el reconocimiento de una realidad que ya venían denunciando: la inviabilidad social y territorial del proyecto, al menos en los términos en los que fue planteado.

La resolución, no obstante, deja abiertas varias cuestiones que la asociación considera irresueltas. Entre ellas, si el modelo de desarrollo para el medio rural asturiano que defienden las instituciones pasa por la implantación de infraestructuras de este tipo sin el consenso de los afectados, o si los intereses privados pueden situarse por encima de la seguridad y el bienestar colectivos. Preguntas, todas ellas, que para la plataforma vecinal siguen pendientes de una respuesta clara.

Apoyo del vecindario

La asociación ha querido agradecer el apoyo de la mayoría del vecindario, sin cuyo compromiso, destaca, no habría sido posible alcanzar este resultado. "Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la inmensa mayoría de vecinos y vecinas que han apoyado esta causa desde el primer momento. Ha sido precisamente su compromiso, su implicación y su firmeza lo que ha hecho posible que esta aberración no llegue a llevarse a cabo".

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El pronunciamiento de la CUOTA no cierra necesariamente el debate sobre el modelo energético en el medio rural, ni siquiera determina que el proyecto cabraliego vaya a ser desechado, pues el Ayuntamiento y la empresa buscarán remediar los errores cometidos, pero sí establece un precedente. "Ningún pueblo debe ser ignorado cuando está en juego su territorio, su salud y su futuro", ha subrayado la asociación a modo de conclusión.