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El universo Playmobil toma Colunga y esta vez hasta con dinosaurios: "Cada vez hay más afluencia de público"

La plaza de abastos de la villa acoge este fin de semana seis puestos de venta, compra y dioramas

Stands preparados en la plaza de Abastos

Stands preparados en la plaza de Abastos / M. H.

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María Terente Nicieza

Colunga

El Mercadillo del Click regresa este sábado a Colunga de la mano de las asociaciones Asturvintage y AsturClicks, que celebran la tercera edición de una cita que gana público cada año. La plaza de abastos acogerá seis stands con Playmobil, dioramas y artículos para coleccionistas, el sábado de 11.00 a 21.00 horas y el domingo de 11.00 a 20.00.

La iniciativa partió de una propuesta del alcalde local, José Ángel Toyos, a Marta Hermida, presidenta de Asturvintage: "Quería poner en Colunga un mercadillo de Playmobil o dioramas que fueran de dinosaurios, por la historia que tiene Colunga", explica.

Cita consolidada

La organización ha trasladado este año la fecha habitual, fijada hasta ahora en junio, para facilitar la asistencia de los veraneantes. "Cada vez hay más afluencia. Siempre lo hacíamos en junio pero este año la cambiamos para todas esas personas que siempre se lo pierden porque aún no están aquí de vacaciones", señala Hermida.

Tras unos comienzos más difíciles, el evento se ha asentado entre aficionados y familias. "Durante todo el año nos preguntan si este año vamos a estar". También cuenta ya con clientela habitual: "Muchos stands ya vienen hasta con pedidos hechos".

Compra y venta

Los puestos ofrecerán figuras y juegos nuevos y antiguos, además de accesorios, uno de los productos más buscados. "Tienen mucho más éxito porque la gente, aparte de que pierde piezas, muchos quieren comprar piedras, plantas, para aumentar el set", apunta la presidenta de Asturvintage.

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El mercadillo también compra material a particulares. "Mucha gente, cuando hacemos estas ferias, viene y nos dice: 'Ay, tengo yo del nieto', y los compramos". Con la cita asentada en el calendario y la nueva fecha, la organización espera recibir una gran afluencia de coleccionistas en busca de nuevos elementos para aumentar sus colecciones.

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