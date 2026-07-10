La V edición del Trail Caravia se celebrará el 19 de julio con dos recorridos y trofeos por equipos

La V edición del Trail Caravia ya tiene fecha. El próximo domingo 19 de julio los corredores se pondrán los playeros de correr y disfrutarán de un paisaje espectacular, un ambiente top y todo tipo de detalles que hacen esta carrera muy atractiva para los participantes.

A las 10 horas comenzará el Original-Trail con recorrido de 16 kilómetros, en el que se encumbrarán los 3 picos de la carrera, (La Gobia, Forquita y Castro). A las 10:30 comenzará la Speed-Trail, que tendrá un recorrido de 8,5 kilómetros, subiendo la Gobia. Este año como novedad a parte de los trofeos por categorías, también se darán trofeo por equipos.

Las inscripciones se cierran el próximo jueves 16 de julio y apunta a batir récord de inscripciones. Las inscripciones se realizan por la web cronoempate, pero si os convence el plan no tardéis en inscribiros porque quedan pocos dorsales.

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En cuanto a la bolsa de corredor, destaca unos calcetines personalizados marca Mund, que ya se están agotando debido al alto interés del evento. La organización ha agradecido a Ayuntamiento de Caravia, a los principales patrocinadores, colaboradores y a los voluntarios, pues "sin su ayuda no se podría organizar este tipo de eventos".