Cierra la emblemática Cafetería Peñalver de Cangas de Onís por jubilación de su propietario, Luismi Cadenaba González
El establecimiento ha estado abierto durante más de 40 años
Este domingo, día 12 de julio, será una jornada triste en la ciudad de Cangas de Onís, más concretamente en la zona de la Carretera de Cañu o Avenida de Castilla, pues, cierra, definitivamente, la icónica Cafetería Peñalver, santo y seña en la vieja capital del Reino de Asturias, por jubilación de su propietario Luis Miguel Cadenaba González, "Luismi", quien regentó ese conocido establecimiento hostelero, localizado a escasos metros de distancia de El Puentón, durante casi 43 años.
La Cafetería Peñalver se inauguró el 17 de diciembre de 1983, convirtiéndose en aquellas décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, en lugar de reunión de buena parte de la juventud canguesa "atraída por la novedad de los vídeos", recuerda Luismi Cadenaba. Además, fue parada obligada para numerosos grupos de montañeros que acudían los fines de semana al área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, ya que solía abrir bien temprano, a las 7.30 horas.
Sus ricos y variados desayunos traspasaron fronteras y convirtieron ese lugar en parada obligada. Y por si fuera poco, también acudían a la misma muchos pescadores que disfrutaban de esa actividad deportiva en la cuenca del Sella a lo largo de la tradicional campaña de pesca fluvial en aguas continentales asturianas. También, con el transcurso del tiempo, se convirtió en la sede oficial -desde hace un par de años- de la renovada Peña Sportinguista Berna Pendás, que preside en la actualidad Noelia Grech.
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