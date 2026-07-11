Emotiva subasta del ramu en Santa Lucía de Sotu de Cangas (y con precio récord)
El roscu grande alcanzó los 2.300 euros en una celebración con gran participación y marcada por la emoción
LNE
La festividad de Santa Lucía volvió a reunir este sábado a vecinos y visitantes en Sotu de Cangas en una jornada marcada por la tradición, la emoción y la participación popular. Uno de los momentos más destacados fue, como cada año, la subasta del ramu, que tuvo como protagonista el tradicional bollu grande de pan.
La puja resultó especialmente intensa y emocionante, con un vibrante duelo entre los vecinos de Sotu de Cangas y los vecinos de El Bosque. Durante varios minutos, ambos grupos mantuvieron una reñida competición que mantuvo la expectación hasta el último instante.
Finalmente, fueron los vecinos de El Bosque quienes se adjudicaron el bollu grande por 2.300 euros, recuperando así una tradición que se les resistía desde hacía tres años, periodo en el que no habían logrado hacerse con la pieza principal del ramu.
Sin embargo, el momento más emotivo de la jornada llegó después de la subasta. Los vecinos de El Bosque decidieron entregar el bollu a Marga Cimentada, en recuerdo de Celso Fernández, una persona muy querida y estrechamente vinculada a las celebraciones de Santa Lucía. El gesto quiso reconocer la forma en que Celso vivía y sentía estas fiestas, profundamente arraigadas en la vida del pueblo.
La entrega estuvo cargada de emoción y fue recibida con un sentido aplauso por parte de los asistentes, convirtiéndose en uno de los instantes más especiales de una celebración que volvió a demostrar la fuerza de las tradiciones y los lazos de unión entre los vecinos.
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