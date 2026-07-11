El PSOE reclama información "del siglo XXI" para el cierre estival de la calle principal de Llanes

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes considera insuficiente el dispositivo informativo previsto por el equipo de gobierno para dar a conocer la peatonalización de la calle principal durante el verano, al entender que no responde a la realidad turística que vive la villa.

El portavoz socialista, Óscar Torre, reclama que el Ayuntamiento complemente la medida con información y medios propios del siglo XXI, mediante paneles digitales y sistemas visuales que informen en tiempo real sobre el cierre al tráfico, las rutas alternativas y la disponibilidad de aparcamientos.

"No basta con colocar una valla y un cartel. Llanes necesita información moderna, visual y dinámica que permita a quienes llegan a la villa saber con antelación los horarios de acceso, por dónde hacerlo y dónde pueden estacionar. Estamos en 2026 y debemos gestionar la movilidad con herramientas del siglo XXI", afirma Torre.

El PSOE propone instalar paneles electrónicos con información fehaciente sobre los horarios de acceso a la Villa, en los principales accesos al municipio para orientar a los conductores hacia los aparcamientos disponibles y evitar desplazamientos innecesarios por el centro urbano y la desesperación de los conductores y conductoras.

Además, los socialistas consideran imprescindible reforzar el dispositivo con una mayor presencia de agentes de la Policía Local, especialmente durante los primeros días de aplicación de la medida y en las jornadas de mayor afluencia turística.

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"Una peatonalización bien planificada no solo consiste en cortar una calle. Requiere información eficaz, tecnología y personal sobre el terreno para que vecinos y visitantes puedan moverse con normalidad. Es una cuestión de organización y de ofrecer una imagen moderna de un destino turístico como Llanes", concluye Óscar Torre.