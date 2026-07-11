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El PSOE reclama información "del siglo XXI" para el cierre estival de la calle principal de Llanes

El portavoz del grupo municipal, Óscar Torre, pide medios modernos para que quienes llegan a la villa sepan por dónde acceder y dónde estacionar

Cartel indicador de acceso a la Villa de Llanes

Cartel indicador de acceso a la Villa de Llanes / LNE

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María Terente Nicieza

Llanes

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes considera insuficiente el dispositivo informativo previsto por el equipo de gobierno para dar a conocer la peatonalización de la calle principal durante el verano, al entender que no responde a la realidad turística que vive la villa. 

El portavoz socialista, Óscar Torre, reclama que el Ayuntamiento complemente la medida con información y medios propios del siglo XXI, mediante paneles digitales y sistemas visuales que informen en tiempo real sobre el cierre al tráfico, las rutas alternativas y la disponibilidad de aparcamientos.

"No basta con colocar una valla y un cartel. Llanes necesita información moderna, visual y dinámica que permita a quienes llegan a la villa saber con antelación los horarios de acceso, por dónde hacerlo y dónde pueden estacionar. Estamos en 2026 y debemos gestionar la movilidad con herramientas del siglo XXI", afirma Torre.

El PSOE propone instalar paneles electrónicos con información fehaciente sobre los horarios de acceso a la Villa, en los principales accesos al municipio para orientar a los conductores hacia los aparcamientos disponibles y evitar desplazamientos innecesarios por el centro urbano y la desesperación de los conductores y conductoras.

Además, los socialistas consideran imprescindible reforzar el dispositivo con una mayor presencia de agentes de la Policía Local, especialmente durante los primeros días de aplicación de la medida y en las jornadas de mayor afluencia turística.

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"Una peatonalización bien planificada no solo consiste en cortar una calle. Requiere información eficaz, tecnología y personal sobre el terreno para que vecinos y visitantes puedan moverse con normalidad. Es una cuestión de organización y de ofrecer una imagen moderna de un destino turístico como Llanes", concluye Óscar Torre.

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