Un arroz para 200 personas abrió el apetito en Colombres
La propuesta cosechó gran éxito y curiosidad entre los asistentes a la feria de Indianos de Ribadedeva
María Terente Nicieza
El aroma del arroz empezó a conquistar Colombres incluso antes de que arrancara el desfile inaugural de la Feria de Indianos. Turno García Villa, cocinero jubilado, se puso al frente de un impresionante arroz para 200 personas, una de las propuestas gastronómicas de la jornada.
Con los ingredientes ya ordenados alrededor del fuego, García Villa fue despertando la curiosidad de vecinos y visitantes. "Lleva pollo, cabecero de lomo, calamares...", relataba a quienes se asomaban a observar la elaboración del plato.
Mientras vigilaba el arroz, el cocinero también animaba a quienes dudaban ante el puesto de venta de tickets, instalado al lado. "Comprarlo rápido que luego vuelan", advertía entre risas a los curiosos.
La iniciativa partió de la Asociación Comandefe Mansolea de Pimiango, encargada asimismo de pronunciar el pregón de esta edición de la Feria de Indianos. El arroz se convirtió así en uno de los puntos de encuentro de una mañana en la que el calor, los trajes de época y el olor de la cocina llenaron la plaza del Ayuntamiento.
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