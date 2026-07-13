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El Ayuntamiento de Llanes licita la renovación del alumbrado del campo de fútbol de La Encarnación con tecnología LED

El proyecto, con un presupuesto base de 70.428 euros, permitirá reducir a la mitad el consumo energético y mejorar la calidad lumínica

Campo de fútbol de La Encarnación

Campo de fútbol de La Encarnación / Ayuntamiento de Llanes

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María Terente Nicieza

Llanes

El Ayuntamiento de Llanes ha publicado la licitación de las obras de sustitución del sistema de alumbrado del campo de fútbol municipal de La Encarnación, en el complejo polideportivo de Llanes.

El proyecto contempla la instalación de 24 proyectores LED de última generación en sustitución de las actuales 28 luminarias de halogenuros metálicos, con el objetivo de lograr un ahorro energético superior al 48 %. El presupuesto base de licitación asciende a 70.428,93 euros y el plazo de ejecución previsto es de 3 meses.

La intervención permitirá dar un salto cualitativo en las instalaciones deportivas del municipio. Los nuevos proyectores ofrecerán un flujo luminoso de 225.000 lúmenes y una eficiencia de 150 lm/W, frente a los 72 lm/W de la instalación actual. Esto se traduce en una mejora sustancial de la iluminación, alcanzando los 500 lux exigidos para competiciones nacionales e internacionales, con una uniformidad de 0,7 y un control óptimo del deslumbramiento.

Ahorro energético y sostenibilidad

La modernización del alumbrado supondrá un importante avance en materia de eficiencia energética. El consumo anual estimado pasará de los 127.750 kWh/año actuales a 65.700 kWh/año, lo que representa un ahorro de 62.050 kWh anuales.

Además, las nuevas luminarias contarán con un grado de protección IP66 (totalmente estancas) e IK10 (alta resistencia a impactos), así como una protección contra sobretensiones de 10 kV y una vida útil de 110.000 horas, características especialmente adecuadas para la ubicación costera del campo de fútbol.

Licitación

El proyecto incluye la instalación de 24 proyectores LED en las cuatro torres de alumbrado; la adaptación y renovación de los cuadros eléctricos general y secundarios, con nuevas protecciones magnetotérmicas y diferenciales; la sustitución del cableado y las canalizaciones eléctricas; la renovación de la carcasa del cuadro de la bolera; y el desmontaje y retirada de los equipos antiguos, que serán entregados al Ayuntamiento para su adecuada gestión.

Las empresas licitadoras pueden presentar sus ofertas hasta el 27 de julio.

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Coincidiendo con esta licitación, la concejala de Deportes, Mónica Remis, ha declarado que «forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Llanes con la mejora de las infraestructuras deportivas municipales y con la sostenibilidad energética. No solo supondrá un ahorro significativo en el consumo eléctrico, sino que también mejorará las condiciones de visibilidad para deportistas y espectadores, consolidando este espacio como referente para la práctica deportiva en el concejo», aseveró.

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