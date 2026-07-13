La canguesa Carla Corral y la praviana Yaiza Novo, del Mundial de Halifax (Canadá) al Europeo de Szeged (Hungría)

El equipo español de sprint olímpico de las categorías junior y sub- 23, con las asturianas Carla Corraly Yaiza Novo. Cerró hace escasas fechas el Campeonato del Mundo de la especialidad con un total de 11 medallas (una de oro, dos platas y ocho bronces). En las finales dominicales, al igual que en la jornada del sábado, la canoa ha vuelto a dar muchas alegrías a los nuestros destacando los dos bronces en la prueba olímpica del C-2 500 masculino junior y sub 23.

La medalla de plata la consiguieron los chicos Junior Alberto Ruiz y Alejandro Pérez (1;45,66) y aunque quedaron lejos del oro de los húngaros, sí que fue digno de ver la tirada final en la que sacaron dos centésimas a los ucranianos para hacerse con el subcampeonato del mundo.

En la prueba sub-23, Raúl Fernández y Pedro Torrado (1:41,11) sí que tuvieron más opciones de pelear por el triunfo ya que su tiempo se quedó a un segundo de los húngaros que se llevaron el oro y a seis décimas de los chinos que sumaron la plata. Pero se puede considerar una muy buena medalla ya que vencieron a los polacos en la tirada de meta para poder acceder al tercer escalón del podio.

La tercera medalla de las canoas en la jornada final fue la del C-4 500 junior de Alba Lago, Irene Lahoz, Lucía Pizarro y Silvia Gago que consiguieron otro bronce al firmar en meta un tiempo de 1:53,63. El medallero español se cerró con un nuevo bronce, el de la dupla del K-2 500 junior de David Cosmos y Diego Feijóo (1;31,99) que se quedaron a solo cuatro décimas del oro y a dos de la plata.

A esas cuatro medallas hay que sumar las logrados a lo largo de la semana, la del K-4 500 Junior de David Cosmos, Diego Feijóo, Martín González y Pedro Delgado, un bronce con un tiempo de 1:30,61. También hubo bronce para el K-4 500 sub-23 femenino de la praviana Yaiza Novo, Natalia Moreira, Uxía Rodríguez y la canguesa Carla Corral (1:37,93), y la otra embarcación de cuatro tripulantes que consiguió medalla fue el C-4 500 junior de Antón Lagares, Alberto Ruiz, Alejandro Pérez y Javier Cid que consiguió la plata.

En cuanto a resultados en embarcaciones individuales, el único oro de esta competición fue el que consiguió Raúl Fernández en la final del C-1 200 sub- 23 . El palista de As Torres Romería que marcó un tiempo en meta de 41.38. En esta misma prueba, pero en la categoría Junior, Antón Lagares se subió al tercer escalón del podio con un tiempo de 41,89.

Mismo metal que el conseguido por Manuel Pousa en la prueba del K1 200 con un tiempo de 36,73. Por último, también en la distancia de 200 metros, el C2 de las junior Alba Gago e Irene Lahoz se quedaron con el bronce en una final en la que marcaron un crono de 46,73.

Noticias relacionadas

Este mismo equipo, con la praviana Yaiza Novo Fernández (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro) y la canguesa Carla Corral de Coro (Club Piraguas Sirio-La Llongar Cangas Aventura) volverá a competir en el campeonato de Europa junior y sub-23 que se disputará del 23 al 26 de julio, en aguas de Szeged, Hungría.