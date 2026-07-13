Colunga se moviliza para salvar la iglesia de Lué con un mercadillo solidario
El templo, cerrado por riesgo de colapso, precisa de una intervención urgente de la cubierta
María Terente Nicieza
El Mercado de Abastos de Colunga acogerá los próximos sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de julio un mercadillo solidario destinado a recaudar fondos para la rehabilitación de la iglesia de Lué. La iniciativa, promovida desde el proyecto Levanta Lué, tiene como objetivo contribuir a la reparación urgente de la cubierta de un edificio cuyo deterioro plantea un riesgo para su conservación.
El mercadillo abrirá en horario de mañana, de 11.00 a 15.00 horas, y de tarde, de 17.00 a 21.00. La totalidad de lo recaudado con las ventas se destinará a las obras necesarias en la iglesia parroquial de San Vicente de los Prados.
Objetos donados
Los visitantes podrán adquirir ropa, joyas, libros y piezas de artesanía, entre otros artículos donados para la causa. La organización hace un llamamiento a la participación de vecinos y visitantes en unas jornadas concebidas para reunir recursos y visibilizar la situación del templo.
La cubierta es ahora la prioridad del proyecto, ante el estado que presenta el inmueble y el riesgo de que el deterioro avance. La actuación sobre el tejado se considera el paso indispensable para proteger la estructura y evitar que las filtraciones y los daños asociados comprometan aún más el edificio.
Patrimonio local
La iglesia de San Vicente de los Prados, datada en el siglo XVIII, forma parte del patrimonio religioso de la parroquia colunguesa de Lué y cuenta con pórtico en sus lados sur y occidental, además de una pequeña ermita dedicada a las Ánimas.
La iniciativa Levanta Lué persigue implicar a la comunidad en la recuperación del templo y lograr su reapertura una vez garantizada su conservación. El mercadillo de julio será una de las acciones de apoyo a ese objetivo, con la recaudación íntegra de las ventas destinada a la rehabilitación.
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