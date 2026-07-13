La Jira pone el broche a las fiestas de Loreto en Colunga

La Jira volvió a congregar este lunes a vecinos de la villa y de las parroquias de Colunga en la playa de La Griega, escenario de una de las celebraciones más representativas del programa de Nuestra Señora de Loreto. La cita, marcada por el ambiente familiar, las meriendas compartidas y la verbena, puso a medianoche el punto final a las fiestas con un espectáculo de fuegos artificiales.

Los más pequeños fueron los primeros en tomar el arenal. Los hinchables y el cañón de espuma centraron la programación infantil gratuita en una jornada calurosa que invitó a disfrutar de la playa y de la celebración.

Tradición de convivencia

Con el descenso de las temperaturas, La Griega fue recibiendo a grupos de amigos, familias y vecinos dispuestos a prolongar la tarde alrededor de las viandas: empanadas, sidra y bollos preñaos volvieron a formar parte de una merienda colectiva que remite al origen de esta fiesta y que forma parte de la identidad de la localidad.

La Jira nació de la costumbre de los habitantes del concejo, tanto de la villa como de las parroquias, de bajar a La Griega para pasar una tarde de merienda, romería y verbena. Una tradición popular que ha mantenido su esencia como encuentro vecinal y día festivo.

Trabajo colectivo

Rebeca Valdés, integrante de la comisión de fiestas, subrayó el esfuerzo que requiere sacar adelante el programa: "Son días muy intensos". La organización quiso además reconocer la colaboración de los vecinos y vecinas que contribuyen a hacer posibles las celebraciones.

Noticias relacionadas

La velada continuó con el ambiente festivo y la actuación Pepo Klibre, que puso el acompañamiento musical a la jornada, hasta alcanzar uno de los momentos más esperados de la noche: los fuegos artificiales, a las 00:00horas. Con la celebración de La Jira, Colunga da por concluidas sus fiestas de Loreto hasta el próximo año.