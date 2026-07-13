El nuevo aparcamiento de Les Llanes en Covadonga abre tras veinte años de espera y casi dos millones de euros de inversión: "Era una herida que había que cerrar"

El aparcamiento de la finca de Les Llanes, en Covadonga, abrió este lunes con 102 plazas tras dos décadas de espera y una inversión superior a 1,7 millones de euros. La actuación, promovida por el Principado de Asturias, constituye la primera fase de la recuperación integral del recinto y suma a la creación del estacionamiento, la mejora de accesos y caminos, la rehabilitación de la casona y la panera y la recuperación de la antigua estación.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, encabezó el acto junto a la vicepresidenta, Gimena Llamedo; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; los directores generales de Reto Demográfico, Marcos Niño, y de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, y el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro.

El nuevo aparcamiento en la finca Les Llanes / M. T. N.

Deuda pendiente

La finca fue adquirida hace veinte años por el Gobierno autonómico, durante la presidencia de Vicente Álvarez Areces, pero el proyecto previsto no llegó entonces a ejecutarse. Barbón enmarcó la actuación en la resolución de una demanda pendiente en el entorno de Covadonga: "Este era uno de los compromisos que teníamos con el territorio".

El jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que la recuperación de Les Llanes permite cerrar una etapa de abandono. "Esta era una herida que tenía la sensación de que había que cerrar. Y la cerramos con una inversión muy importante de más de 1,7 millones de euros", afirmó.

La infraestructura está concebida como un aparcamiento disuasorio para aliviar la presión de vehículos en Covadonga. El recinto dispone de 102 plazas y se conecta peatonalmente con el Real Sitio mediante la recuperación de trazados que se encontraban muy deteriorados. "Esto ha supuesto la habilitación de un espacio de aparcamiento, pero también ha reconectado y permitido mejorar caminos que estaban casi desaparecidos", señaló Barbón.

Segunda fase

El presidente confirmó que la inauguración no supone el final de la intervención en Les Llanes: "va a haber una Fase 2, que es el compromiso de dotar de contenido a esta casona", anunció.

La futura actuación deberá concretar los usos de la edificación rehabilitada, que el Principado pretende convertir en un espacio de carácter polivalente. "Lo que buscamos ahí es un espacio que tenga usos polivalentes desde el punto de vista de la acción social, cultural, patrimonial y de puesta en valor", explicó el presidente.

Barbón planteó incluso la posibilidad de acoger reuniones institucionales, presentaciones o exposiciones temporales vinculadas a Asturias y a Covadonga. "Imaginémonos celebrar un Consejo de Gobierno aquí, en esta casona de Les Llanes", apuntó, como ejemplo de las posibilidades del inmueble.

Una nueva imagen

El presidente contrapuso el estado que presentaba la finca antes de las obras con el nuevo aspecto del conjunto, integrado en el entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa. "ahora es un lugar que pretende ser un lugar de acogida y facilitar el uso y el respeto a Covadonga", manifestó.

El regidor de Cangas de Onís valoró la apertura como la culminación de una reivindicación prolongada. "Hoy es ese gran día en el que por fin, y después de 20 años, se inaugura el aparcamiento de Les Llanes", aseguró González Castro.

El regidor destacó la función de la nueva bolsa de estacionamiento en un enclave que concentra una elevada afluencia de visitantes y peregrinos. "Se trata de una infraestructura pública muy necesaria, no solo porque es la entrada del Parque Nacional de los Picos de Europa y la entrada al Santuario de Covadonga, sino porque refuerza la batería de aparcamientos que ya hay en El Repelao y en Muñigo", indicó.

Ejecución

González Castro elogió asimismo el desarrollo de los trabajos y agradeció la implicación del Gobierno regional para culminar la actuación antes del inicio de la temporada estival. "Vemos, además, que la obra se ha ejecutado con mucho interés y con mucha profesionalidad", destacó.

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El alcalde también puso de relieve el papel de la vicepresidenta en el impulso de la iniciativa: "Quiero agradecer a Gimena Llamedo esa involucración, incluso rozando lo personal, para que esto pudiera llegar a buen término".