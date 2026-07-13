Parres deniega la autorización para instalar el único chiringuito solicitado en la margen parraguesa del Sella

El Ayuntamiento de Parres ha denegado la autorización para instalar el único chiringuito solicitado en la margen parraguesa del río Sella durante el desarrollo de la actividad recreativa vinculada al Descenso Internacional del Sella.

La resolución municipal afecta al establecimiento que había funcionado en años anteriores en ese tramo del río. El Consistorio enmarca la decisión en la ordenación de los usos de la ribera durante una de las citas deportivas, turísticas y de ocio más multitudinarias de Asturias.

Protección del entorno

El gobierno local sostiene que busca un modelo de gestión que compatibilice la actividad económica con la conservación del entorno fluvial. El Ayuntamiento defiende que la afluencia de decenas de miles de personas exige proteger los valores ambientales del Sella y promover un uso responsable del dominio público.

"Consideramos necesario compatibilizar la actividad económica con la conservación de los valores ambientales que hacen único este espacio, promoviendo un uso responsable y sostenible del dominio público", señala el Ayuntamiento de Parres.

Calidad turística

El ejecutivo municipal vincula la denegación con su apuesta por un turismo de calidad y con la preservación de la imagen del concejo. La margen del Sella es uno de los principales activos naturales de Parres, según el Consistorio, que considera que su gestión debe responder al interés general y a criterios de sostenibilidad a largo plazo.

"El futuro del turismo pasa por apostar por propuestas que aporten valor añadido al destino, preserven la calidad del paisaje y contribuyan a ofrecer una imagen cuidada del concejo", sostiene el equipo de gobierno.

Actividad emblemática

El Ayuntamiento afirma que la decisión pretende garantizar la continuidad de una actividad que sitúa a Arriondas y Parres en el mapa deportivo y turístico asturiano. El Consistorio defiende que proteger la ribera contribuye al futuro del Descenso del Sella y a la consolidación del concejo como destino vinculado a la naturaleza y al deporte.

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"Proteger el entorno es también la mejor manera de garantizar el futuro de esta actividad y de seguir consolidando a Parres como un destino de referencia para quienes buscan naturaleza, deporte y calidad", concluye el Ayuntamiento.