Poo de Cabrales reabrirá, tras cinco años de obras, su iglesia de Santa María Magdalena con una misa con el Arzobispo de Oviedo

La iglesia de Santa María Magdalena de Poo de Cabrales reabrirá al culto este sábado, 18 de julio, tras cerca de cinco años de trabajos de restauración desarrollados en distintas fases. La inauguración tendrá lugar a las 18.00 horas con una misa presidida por el arzobispo de Oviedo, concelebrada por el párroco, Don Pedro Fernández, y un grupo de sacerdotes.

El acto reunirá a los feligreses y a los benefactores que han respaldado la recuperación del templo. La intervención se da por concluida, tras el largo proceso de restauración. “Podemos decir que queda terminada”, afirma el párroco.

Intervención integral

La restauración ha alcanzado el conjunto del edificio. “Se restauró íntegramente. Fue una obra completa: se reconstruyó una sacristía nueva, se restauró la iglesia por dentro, el pórtico... todo”, explica el párroco de Poo.

Los trabajos se prolongaron durante aproximadamente cinco años. “En distintas fases”, precisa Fernández. Aunque el grueso de la obra ya está finalizado, aún queda “pequeños detalles”, según indica el responsable parroquial.

Apoyo colectivo

El proyecto ha contado con la colaboración del Arzobispado de Oviedo, el Ayuntamiento de Cabrales —a través de la Consejería de Cultura, la Fundación Airamana, Alsa y la Universidad San Pablo CEU. A estos apoyos se sumaron donativos de feligreses y de particulares, incluidos numerosos contribuyentes procedentes de Madrid.

La recuperación de Santa María Magdalena también ha movilizado trabajo voluntario y apoyo vecinal. Alumnos de la Universidad San Pablo CEU han participado durante cuatro años en el campo de trabajo “Patrimonio que da vida” en Poo de Cabrales. Además, colaboraron inmigrantes residentes en la localidad y la familia Bárcena Martínez cedió el terreno en el que se ha levantado la nueva sacristía.

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Misa de reapertura

La celebración del sábado marcará la vuelta oficial de la iglesia a la actividad religiosa después de la intervención. La misa de las 18.00 horas servirá para formalizar la reapertura del templo y reconocer la aportación de quienes han sostenido una reforma integral de la iglesia parroquial de la localidad